吳慷仁怒譙「讓人賭爛」爆鬧翻她！柴智屏首露面：就是小誤會

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▲張榕容（左起）、柴智屏出席原創故事比賽「粉紅亞洲說」開跑記者會。（圖／記者朱永強攝影）

▲張榕容自認喜愛「失憶」題材，現在有進行劇本創作。（圖／記者朱永強攝影）

吳慷仁在7月時大怒，在私人社群發文「賭爛」，不滿自己婉拒台版《我們的藍調時光》演出，竟被傳為是柴智屏公司停拍該劇的理由。柴智屏今（22）日出席「粉愛亞洲說」記者會，將擔任評審團主席，她淡定表示，「我是覺得有一些誤會，工作人員這麼多，傳遞不是很愉快訊息，造成他不愉快，聽起來是小誤會。」吳慷仁不滿戲停拍，自己背黑鍋，事隔一個月，柴智屏坦言，她和吳慷仁沒有私下聯繫的管道，唯一一次的互動是有視訊，當時是想聊他對於角色的看法，「大家有聊角色，他很有想法，彼此看法也滿一致，滿好的。」因此事情爆發後，柴智屏坦言，自己是處於一種到底發生什麼事狀態，「我是走冷靜路線，開始分析他寫這一些字，導致這些誤會，誤會怎麼來，內容做了一點分析，劇組人多有時候傳話時，並沒有很精準傳言，以訛傳訛，不要過度放大這些事情。」張榕容曾跟製作人柴智屏一起合作《貧窮貴公子》、《愛∞無限》，她在一旁緩頰：「跟柴姐合作不會讓人不舒服。」柴智屏則說：「我也讓妳很舒服。」 張榕容也聊到，她在國中時和周渝民一起合作《貧窮貴公子》，當時飾演他的小妹，現在每次典禮碰到都很神奇，「我要把他當成男人還是哥哥，我跟仔仔演情侶會很奇妙。」張榕容擔任評審，自己也熱愛創作，現在寫了1部電影、2部電視劇，有一部是題材關於一群女生在都市的生活點滴，每天會一起聊天喝酒戀愛，像是南韓《酒鬼都市女人們》一樣，她開出心中夢幻名單，包括柯佳嬿、劉品言、楊謹華、海裕芬、曾珮瑜，男演員有温昇豪、楊祐寧、柯震東，但自己也認為卡司太豪華請不起。張榕容自認喜愛「失憶」題材，很關注阿茲海默症，她透露，自己家中長輩外婆有此疾病，因此自己也去進行基因檢測，分級1到5，自己是等級3，未來是有25到30％機率可能罹患此病，「我以後年紀大不想給人麻煩，現在開始注意，每天給自己30分鐘放空休息，飲食要均衡。」