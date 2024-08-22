基隆女兒來了！盧秀燕週六合體謝國樑行程曝光　指定要吃這小吃

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基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日舉行，國民黨縣市長接連力挺謝國樑，要催出不同意票。基隆女兒、台中市長盧秀燕本週六也將到基隆跟謝國樑合體，會去參訪台中大甲鎮瀾宮首座分香廟基隆聖安宮，還指定要去品嚐兒時的好味道廣東汕頭牛肉炒麵。謝國樑面臨罷免危機，國民黨全黨上下力挺謝國樑，更轟罷免毫無正當性，是民進黨操作成「重選」的工具；而國民黨最強母雞盧秀燕也是在基隆出生、長大，週六將與南投縣長許淑華一起跟謝國樑合體，展現支持。此次盧秀燕到訪基隆的行程安排也別具意義，基隆聖安宮是台中大甲鎮瀾宮首座分香廟，將台中與基隆連結，另外盧秀燕也指定要去品嚐廣東汕頭牛肉炒麵。產業發展處處長林鼎超也在臉書發文講述聖安宮歷史，此廟的創始者霜宗原為大甲地區的鐵路職員，後來因為台灣米都會經由基隆港運往日本，所以在基隆成立了碼頭裝卸公司，召集農忙過後的農民們到基隆工作，興起了第一波的移民潮。民國47年農曆10月，經當時大甲鎮瀾宮的郭金錕主委同意，將六媽分靈至基隆港西岸，神像起初供俸於仙洞巖，但後來向地方仕紳租屋並開始建廟，為求地方能平安順遂，故將安座處取名為「聖安宮」，這也是第一座分靈自大甲鎮瀾宮的廟宇。