吳夢夢10年前無P舊照曝光！認臉蛋動過「2地方」　掀上千粉絲朝聖

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▲「台灣第一女優」吳夢夢從成人平台SWAG出道，這幾年不斷往AV界發展。（圖／IG monmon6.0）

▲吳夢夢日前在社群平台Threads上分享自己10年前後的模樣。（圖／吳夢夢Threads）

「台灣第一女優」吳夢夢從成人平台SWAG出道，這幾年不斷往AV界發展，也不時會在社群平台上分享AV界的生態環境，近年來，她的外型變得更精緻，不止一次被懷疑整型，日前她主動曝光自己10年前的長相，透露自己變美的關鍵是做了正顎手術、整牙，照片曝光後，立刻引發熱烈討論。吳夢夢日前在社群平台Threads上分享自己23歲的模樣，只見10年前的她留著厚重瀏海，加上原框眼鏡，臉上沒有任何化妝的痕跡，看起來十分樸實，就是個鄰家女孩，如今已經33歲的她長相進化，不僅皮膚變白皙，五官也變得更加立體，整個人成熟不少，嬰兒肥都消退了，下巴變得更尖。吳夢夢也在文中表示：「十年前後，我最不後悔的事就是正顎+牙齒矯正。」意外透露自己微整型的部分只有2個地方，貼文曝光後，引來超過千人按讚朝聖，不少網友紛紛直呼，「左邊的夢夢好清純，右邊的夢夢好美麗」、「媽呀 ！也太可愛了吧！？」、「很值得，現在的妳看起來可以更好的展現自己的面部表情，也變得自信漂亮很多」、「現在的你，好正！」事實上，吳夢夢經常在自己的帳號平台上分享自身想法，日前她透露很多人都會以為成為AV女優都是因為「可以接受裸露／性愛賺錢」、「缺錢」，但其實她們都是缺錢，從入行到退役都很清楚自己的目標，「知道自己為了什麼而做這件事，就跟一般人一樣上班下班，對其他工作人員、平台方、男優就是『上班好同事，下班不認識』的態度。」打破外界迷思。