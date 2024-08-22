高市毒防局邁進茄萣湖內區　29里辦成立毒防關懷站

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▲林瑩蓉感謝區長及區公所的全力協助，與毒防局齊力達成「好里相挺、有里好讚」的深化社區毒品防制工作。（圖／高市府毒防局提供）

▲林瑩蓉表示，毒防局直接到社區里辦第一線設置專門服務窗口，提供社區毒防宣導、諮詢、轉介、關懷的一站式服務。（圖／高市府毒防局提供）

高雄市政府毒品防制局持續擴點佈建「里辦毒品防制關懷站」，今(22)日邁進茄萣、湖內區，於茄萣國中大禮堂啟動「好里相挺 有里好站」的毒防關懷站成立儀式。茄萣區長、里長主席薛金成及湖內區長、葉進昌里長主席率領的29位里長、鄰長、巡守隊、志工隊等約500位里民熱情到場，邱志偉立委代表、李亞築、黃明太、陳明澤等議員代表、湖內分局侯副分局長、茄萣區及湖內區各級學校校長、主任均出席支持，大家戴上毒防局特製反毒雄讚安全帽，齊力宣誓反毒。毒防局長林瑩蓉致詞表示，毒防局直接到社區里辦第一線設置專門服務窗口，提供社區毒防宣導、諮詢、轉介、關懷的一站式服務，發揮社區互助精神、讓反毒零距離，提升社區毒品防制成效。林瑩蓉也特別強調，「茄萣」地名係由馬卡道語而來，亦即多魚之地，湖內區也以農漁業為主，均是美麗又純樸的漁鄉，二區29里辦成立毒防關懷站，共同守護無毒家園，意義重大，全市里辦毒防關懷站將達到732站，非常感謝里長主席等29 位里長及到場相挺的里民，同時感謝區長及區公所的全力協助，與毒防局齊力達成「好里相挺、有里好讚」的深化社區毒品防制工作。