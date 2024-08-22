林郁婷曝理想型！直言自己是「感覺派」　稱要先過教練曾自強這關

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台灣「金牌拳后」林郁婷今（22）日正式成為台灣康匠天天衛生棉於的品牌代言大使，在巴黎奧運上她一舉摘下女子57公斤級金牌，也是台灣史上第一面，返台後得到許多代言機會，她也在這些記者會和訪談中，透露她不同於場上強悍的一面。當被媒體問到自己另一半的理想型時，林郁婷笑說自己是射手座，偏向「感覺派」，不過對方也要先過教練曾自強這一關才行。今天台灣康匠首映全新品牌形象片【女生，不為誰的想像而生】，林郁婷直言這就句話完美詮釋了她這個人，「外界對於女生的想像可能就是穿裙子、嬌小等等，我因為是運動員常鍛鍊，所以身材很精壯，與外界的定義很不一樣，所以感覺就是我的寫照。在巴黎奧運完成生涯重要的一項成就，成為金牌冠軍，林郁婷與性別爭議抗爭，也因此讓她獲得高曝光度，回國後她行程忙碌，但本人卻很享受其中，這位有使命感的台灣拳後，希望透過這樣的關注度，持續為拳擊和體育發聲。返國後林郁婷獲得稍微從嚴苛訓練中喘息的機會，近期可以稍作休息，然後就將開始進入名古屋亞運的週期。今天在記者會上被問到自己的理想型，她笑說：「我是射手座比較浪漫，算是走感覺派的，相處後才能知道適不適合。」但與曾自強情同父女的她也笑說，在這之前要「先過教練這一關」。而談到這個話題，曾自強依舊從專業角度出發，他認為林郁婷的身分擇偶有許多考量的因素，「先決條件當然就是，能體認到她是怎麼樣的選手，接受她的選手生活和飲食，以及外界怎麼看他。只有接受這些，才能過關。」