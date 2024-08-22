環境部成立1週年！彭啓明訂「2032年減碳40%」目標：窮盡方法改變

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▲環境部長彭啓明在記者會上分享未來施政願景。（圖／記者林則澄攝，2024.08.22）

▲環境部長彭啓明在記者會上分享未來施政願景。（圖／記者林則澄攝，2024.08.22）

台灣跟上多國因應氣候變遷方針，而將2050年淨零轉型列為政策，國家發展委員會也把2030年碳排放量訂在減少24％（正負1％），環境部長彭啓明今（22）日表示，隨著氣候變遷委員會設立，總統賴清德就曾期許要有更為積極的減碳作為，因此身為部長的他，提出2032年減碳40％的目標，不過相關細節仍在跨部會協調當中，「如果按照現在的方式，一定到不了減碳40%，所以我會窮盡各種方法做出改變。」彭啓明在今日舉辦的「環境部1周年部慶智慧開拓攜手啟航」記者會上提到2028年為止的施政願景，當中包括2025年的碳費上路，還有2026年的綠色成長戰略，就將籌劃結合綠色金融每年投入千億元，帶動兆元投資創造百萬個綠色工作機會，並以綠領人才、雙軸轉型、跨部協調等面向，朝向 2032年減碳40%、2035年電力排碳係數降至300g 以下的目標。彭啓明接續提到，2026年還有資源循環零廢棄戰略，直至2030年為止透過循環經濟大聯盟、環保新文化運動、減塑行動等措施，創造每年產值3700億元、循環利用率87%、減碳143萬公噸的目標。彭啓明強調，環境部不當要是監管者，未來也是整合者與推動者，也在會後接受媒體聯訪提到，2032年減碳40%是他個人衷心希望達到的目標，而且身為氣候變遷工作者認為「數值當然是越高越好」，目前相關部會也在政府開設氣候變遷委員會後在賴清德的期許之下，盤點有關的減碳精進作為，未來若在總統賴清德的第二任期之內，則是達到減碳40%以上的標準，但是還是要考慮合作跨部會，「如果按照現在的方式，一定到不了減碳40%，所以我會窮盡各種方法做出改變。」彭啓明解釋，國發會提出2030年碳排放量要比2005年減少24％（正負1％），「目前還在跨部會協調，真的要做到也有難度，所以要用新的方法。」他也提到，目前環境部獲得行政院正副院長、多名委員支持盤點、計算減碳的效益等資料，因此設定的標準要比24％（正負1％）還高才行。