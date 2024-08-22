白家綺「右上腹劇痛」在地上打滾！驚罹膽囊炎緊急動刀救命

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▲《醫學大聯盟》白家綺（左）、黃豪平擔任主持人，探討生活新知以及醫學常識。（圖／民視提供）

白家綺主持民視《醫學大聯盟》，探討生活新知以及醫學常識，節目擴大編制加入男主持黃豪平，他機智反應以及穩健口條表現亮眼。她提到過去曾經右上腹痛到在地上打滾，憑著節目印象知道「痛點」，也記得醫生說這樣很有可能是膽囊炎，之後查出是急性膽囊炎，趕快開刀處理。白家綺用自己經驗分享，黃豪平則說：「剛開始聽醫生說哪裡痛會怎麼樣，會覺得自己全身都有這些症狀，過幾集就好。」黃豪平也說像自己講話太多，喉嚨發炎，現在來到節目有這麼多醫生，他都不怕了。近來王陽明婉拒女粉絲手比愛心，認為是娘炮動作，話題延燒，黃豪平坦言過去曾被節目製作人嫌娘，但他不以為意，不放在心上，不會受傷，希望自己男女通吃。黃豪平和周宇柔穩交2年多，有考慮做婚前健檢，看來似乎好事將近，獲得眾人祝福。談到搭檔主持想法，白家綺很歡迎跟這位18般武藝樣樣精通的人一起搭檔合作，黃豪平則是稱讚白家綺氣質出眾，站在她身邊感到很安心。兩人開了無數次會議培養默契。白家綺說以前一個人主持，像是葉問要一個人打全場，現在有黃豪平的加入，可以一起跟來賓互動、記流程，打出更多不同火花。