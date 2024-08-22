梁王組合沒去日本公開賽！觀眾重播奧運抓包細節：全世界都看到了

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▲奧運羽球頒獎人要給王昶獎牌時，突然握緊王昶的雙手，轉頭時也被拍到露出燦爛的笑容，讓許多球迷都心知肚明笑翻。（圖/羽球筆記臉書）

▲帕塔瑪熱愛羽球，也致力推動羽球運動，她也曾經與戴資穎以及自家好手依瑟儂一起合影！（圖/帕塔瑪臉書）

▲帕塔瑪是現任IOC國際奧會委員、世界羽球聯盟（BWF）副主席以及泰國現任羽毛球協會主席，這次在巴黎奧運羽球項目也擔任頒獎人角色。（圖/帕塔瑪臉書）

在巴黎奧運結束之後，隨之而來的國際大型羽球賽事就是「日本羽球公開賽」，屬於超級750系列大賽，原本各國好手都會出席，但因為奧運才剛消耗不少體能，許多選手都退賽不參加，其中也包括中國男雙王昶、梁偉鏗「梁王組合」也沒有參賽。而近日網友瘋傳一段奧運梁王組合輸給我國麟洋配奪下銀牌「頒獎漏網畫面」，讓許多球迷全部笑翻表示：「這細節全世界都看到了！」意外引起社群討論。臉書粉專「羽球筆記」在臉書上發文表示「不演了！這手也不洗了！」只見影片當中，是巴黎奧運羽球男雙頒獎典禮，當頒獎人員頒獎給梁偉鏗時，先幫忙戴上銀牌之後握手致意，讓羽球筆記也忍不住為影片逗趣下了註解「阿姨妳知道全世界都知道妳偏心了嗎？」不少球迷看完之後紛紛回應、「一開始出場先以為是食神好姨，後來發現卡油王昶我真的笑到不行了。」然而這位被瘋傳撞臉《食神》女評審、資深香港女星「好姨」薛家燕的頒獎人，身分可大有來頭，帕塔瑪不僅是泰國著名的商人，同時也因為熱愛羽毛球運動，長期推動泰國泰國羽毛球，除了帕塔瑪自己能力好且執行力高之外，這次出席巴黎奧運擔任頒獎人時，眼尖的觀眾也發現帕塔瑪身上的配件價值不菲，，沒想到在奧運結束都已經快10天，因為頒獎台上對中國選手王昶較為熱情，意外又掀起眾多球迷討論，也是讓人會心一笑。