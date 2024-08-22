梁王組合沒去日本公開賽！觀眾重播奧運抓包細節：全世界都看到了

在巴黎奧運結束之後，隨之而來的國際大型羽球賽事就是「日本羽球公開賽」，屬於超級750系列大賽，原本各國好手都會出席，但因為奧運才剛消耗不少體能，許多選手都退賽不參加，其中也包括中國男雙王昶、梁偉鏗「梁王組合」也沒有參賽。而近日網友瘋傳一段奧運梁王組合輸給我國麟洋配奪下銀牌「頒獎漏網畫面」，讓許多球迷全部笑翻表示：「這細節全世界都看到了！」意外引起社群討論。
臉書粉專「羽球筆記」在臉書上發文表示「不演了！這手也不洗了！」只見影片當中，是巴黎奧運羽球男雙頒獎典禮，當頒獎人員頒獎給梁偉鏗時，先幫忙戴上銀牌之後握手致意，結果輪到王昶時，頒獎人員突然向前緊握王昶的雙手，接著轉身拿獎牌時也露出燦爛笑容，掛完獎牌之後又再度緊握王昶的雙手。
讓羽球筆記也忍不住為影片逗趣下了註解「阿姨妳知道全世界都知道妳偏心了嗎？」不少球迷看完之後紛紛回應「真的太爆笑了，我後來看重播也有看到這段」、「我也有看到這一幕，當時候真的整個笑翻」、「輪到王昶之後真的捨不得放手，王昶太帥了啦」、「哈哈哈哈偷卡王昶的油，全世界都看到了啦」、「一開始出場先以為是食神好姨，後來發現卡油王昶我真的笑到不行了。」
然而這位被瘋傳撞臉《食神》女評審、資深香港女星「好姨」薛家燕的頒獎人，身分可大有來頭，她名叫帕塔瑪（Patama Leeswadtrakul），現年59歲的她，是現任IOC國際奧會委員、世界羽球聯盟（BWF）副主席以及泰國現任羽毛球協會主席。
帕塔瑪不僅是泰國著名的商人，同時也因為熱愛羽毛球運動，長期推動泰國泰國羽毛球，像是戴資穎好朋友依瑟儂、本屆在巴黎奧運男單獲得銀牌的昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），都是帕塔瑪努力推動羽球栽培的重點好手。
除了帕塔瑪自己能力好且執行力高之外，她的丈夫更是在泰國人人皆知的Dr. Somsak Leeswadtrakul，不僅創立了泰國最大鋼鐵工業集團「G Steel Group」，兩夫婦從體壇、鋼鐵工業甚至跨足酒店旅遊、地產等等，通通都有涉略，老公更是登上《富比士》泰國富豪榜冠軍，背景相當的驚人。
這次出席巴黎奧運擔任頒獎人時，眼尖的觀眾也發現帕塔瑪身上的配件價值不菲，像是手環是掛著法國知名珠寶品牌卡地亞（Cartier），鑲嵌祖母綠寶石的「Panthère de Cartier美洲豹手環」，其價值折合新台幣要大約1030萬元，沒想到在奧運結束都已經快10天，因為頒獎台上對中國選手王昶較為熱情，意外又掀起眾多球迷討論，也是讓人會心一笑。
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讓羽球筆記也忍不住為影片逗趣下了註解「阿姨妳知道全世界都知道妳偏心了嗎？」不少球迷看完之後紛紛回應「真的太爆笑了，我後來看重播也有看到這段」、「我也有看到這一幕，當時候真的整個笑翻」、「輪到王昶之後真的捨不得放手，王昶太帥了啦」、「哈哈哈哈偷卡王昶的油，全世界都看到了啦」、「一開始出場先以為是食神好姨，後來發現卡油王昶我真的笑到不行了。」
巴黎奧運羽球頒獎人撞臉食神好姨！真實身分超大咖
然而這位被瘋傳撞臉《食神》女評審、資深香港女星「好姨」薛家燕的頒獎人，身分可大有來頭，她名叫帕塔瑪（Patama Leeswadtrakul），現年59歲的她，是現任IOC國際奧會委員、世界羽球聯盟（BWF）副主席以及泰國現任羽毛球協會主席。
帕塔瑪不僅是泰國著名的商人，同時也因為熱愛羽毛球運動，長期推動泰國泰國羽毛球，像是戴資穎好朋友依瑟儂、本屆在巴黎奧運男單獲得銀牌的昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），都是帕塔瑪努力推動羽球栽培的重點好手。
除了帕塔瑪自己能力好且執行力高之外，她的丈夫更是在泰國人人皆知的Dr. Somsak Leeswadtrakul，不僅創立了泰國最大鋼鐵工業集團「G Steel Group」，兩夫婦從體壇、鋼鐵工業甚至跨足酒店旅遊、地產等等，通通都有涉略，老公更是登上《富比士》泰國富豪榜冠軍，背景相當的驚人。
這次出席巴黎奧運擔任頒獎人時，眼尖的觀眾也發現帕塔瑪身上的配件價值不菲，像是手環是掛著法國知名珠寶品牌卡地亞（Cartier），鑲嵌祖母綠寶石的「Panthère de Cartier美洲豹手環」，其價值折合新台幣要大約1030萬元，沒想到在奧運結束都已經快10天，因為頒獎台上對中國選手王昶較為熱情，意外又掀起眾多球迷討論，也是讓人會心一笑。
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