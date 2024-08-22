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台灣人一堆有「背痘」困擾！醫示警5壞習慣快改　不只年輕人中鏢

記者張志浩／綜合報導

▲台灣多數民眾都有「背痘」困擾，包含已過青春期的族群，嚴重影響生活品質。（圖／取自Freepik）
▲台灣多數民眾都有「背痘」困擾，包含已過青春期的族群，嚴重影響生活品質。（圖／取自Freepik）
「青春痘」是每個人必經的困擾，但據台灣青春痘暨玫瑰斑協會調查，18至19歲的台灣人，有8成以上認為痘痘只要不變嚴重就可以不必看醫生，甚至多數民眾都有「背痘」困擾，包含已過青春期的族群，醫師強調，背痘形成主因，不外乎是「汗液和摩擦」、「穿著緊身不透氣衣物」、「飲食不當」、「不規律作息」、「壓力」等。

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台灣青春痘暨玫瑰斑協會醫師鄭惠文表示，許多民眾在發現長青春痘後，有8成認為痘痘只要不變嚴重則可不必看醫生，僅兩成民眾選擇就醫，不少人更會自行尋找方法，聽信坊間流傳經驗，自行採取加強清潔或任意購買及使用藥物，但若未經皮膚專科醫師完整的評估更容易加重青春痘加化，甚至導致嚴重細菌感染。

▲皮膚科門診多數人臉部青春痘之外，同時也飽受「身體痘」困擾，身體痘中超過3成以上為「背痘」。（圖／台灣青春痘暨玫瑰斑協會提供）
▲皮膚科門診多數人臉部青春痘之外，同時也飽受「身體痘」困擾，身體痘中超過3成以上為「背痘」。（圖／台灣青春痘暨玫瑰斑協會提供）
此外，門診多數人臉部青春痘之外，同時也飽受「身體痘」困擾，身體痘中超過3成以上為「背痘」，嚴重影響日常生活，甚至在面試、結婚等產生擔憂，鄭惠文解釋，背痘的成因大致與臉痘相同，其它生活上誘因很多，包含：汗液和摩擦、穿著緊身不透氣衣物、飲食不當、不規律的作息或是情緒壓力造成荷爾蒙波動等，都可能導致背痘。

鄭惠文強調，許多背痘患者都是等到背部青春痘變嚴重，或形成痘疤後才開始進行搶救，但這樣不僅會造成身心、社交上的困難，後續的除疤、美容更傷荷包，因此面對背痘「越早治療越好，若能在青春痘初期就尋求皮膚專科醫師的診斷及治療，在青春痘的控制上就能有很好的效果」。

針對背痘的治療，方法其實很多元，包括外用藥膏、口服藥物、局部治療與光電治療等，鄭惠文提及，目前治療主要以外用藥膏及口服藥物為主，不過若是不想吃藥或身體痘情節較為嚴重的患者，也可以考慮「第四代外用A酸」，現在已經美國FDA及台灣衛福部核准在台上市，但仍建議與醫師溝通後，尋求最佳的治療方式。

▲台灣青春痘暨玫瑰斑協會醫師們強調，背痘越早治療越好，若能在青春痘初期就尋求皮膚專科醫師的診斷及治療，在控制上就能有很好的效果。（圖／記者張志浩攝）
▲台灣青春痘暨玫瑰斑協會醫師們強調，背痘越早治療越好，若能在青春痘初期就尋求皮膚專科醫師的診斷及治療，在控制上就能有很好的效果。（圖／記者張志浩攝）

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