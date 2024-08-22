黃群挨再見轟當晚難入眠！謝謝張育成震撼教育　下次交手還想對決

黃群挨再見轟當晚難入眠！台鋼雄鷹21歲後援投手黃群，昨（21）日交手富邦悍將的比賽，在8局下登板後援為球隊解決失分危機，但在9局下卻遭遇控球問題，投出2個保送後，被富邦的「國防部長」張育成一棒敲出逆轉比賽的三分砲。賽後張育成稱讚黃群，勇於直球對決，而黃群在今（22）日賽前受訪時，坦言自己當晚比較難入睡，也謝謝前輩給了這麼好的教育，並喊話下次交手還是會選擇跟張育成正面對決。
張育成讚有膽量 感謝學長震撼教育
張育成在昨日比賽中，敲出逆轉比分的三分砲，同時也是個人在中職的首支再見全壘打，賽後提到開轟的對象，張育成稱讚道：「他不錯呀，很年輕，有這樣的膽量很不錯，他是滿聰明的投手，知道我狀況不好，選擇直球對決，感謝他沒有閃我。」
對此，黃群在今日賽前接受訪問，表示：「謝謝學長，給了我這麼好的教育，希望自己不要再犯同樣的錯誤。下次還是會選擇跟他對決，不用三振，只要幫球隊守下勝利就好。」
挨轟當晚難入眠 自省心態問題
當媒體問起賽後如何調整心態時，黃群回應道：「總教練、投手教練還有牛棚學長都有給一些勉勵的話，就是說不要去害怕，要有膽試。」並透露，其實比完賽當天晚上，睡前還是會一直重播那個畫面，比較難入睡，但畢竟今天還有比賽，也不能一直沉浸在負面的想法，之後想要改掉在緊要關頭容易猶豫的習慣。
回憶起9局下的投球狀況，黃群說道：「前面幾個打席因為變化球沒有引誘到打者，加上自己準心有點偏掉了，不然不應該投出兩個保送，堆積壘包，而且讓對方有超前分機會。」並坦言挨轟的那顆球品質不好，算是有點失投。
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張育成在昨日比賽中，敲出逆轉比分的三分砲，同時也是個人在中職的首支再見全壘打，賽後提到開轟的對象，張育成稱讚道：「他不錯呀，很年輕，有這樣的膽量很不錯，他是滿聰明的投手，知道我狀況不好，選擇直球對決，感謝他沒有閃我。」
對此，黃群在今日賽前接受訪問，表示：「謝謝學長，給了我這麼好的教育，希望自己不要再犯同樣的錯誤。下次還是會選擇跟他對決，不用三振，只要幫球隊守下勝利就好。」
挨轟當晚難入眠 自省心態問題
當媒體問起賽後如何調整心態時，黃群回應道：「總教練、投手教練還有牛棚學長都有給一些勉勵的話，就是說不要去害怕，要有膽試。」並透露，其實比完賽當天晚上，睡前還是會一直重播那個畫面，比較難入睡，但畢竟今天還有比賽，也不能一直沉浸在負面的想法，之後想要改掉在緊要關頭容易猶豫的習慣。
回憶起9局下的投球狀況，黃群說道：「前面幾個打席因為變化球沒有引誘到打者，加上自己準心有點偏掉了，不然不應該投出兩個保送，堆積壘包，而且讓對方有超前分機會。」並坦言挨轟的那顆球品質不好，算是有點失投。