黃群挨再見轟當晚難入眠！謝謝張育成震撼教育　下次交手還想對決

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▲富邦悍將選秀狀元「國防部長」張育成，在9局下面對台鋼後援投手黃群，敲出帶有3分打點的逆轉轟，同時也是中職生涯首支再見全壘打。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將選秀狀元「國防部長」張育成，在9局下敲出中職生涯首支再見全壘打。（圖／富邦悍將提供）

黃群挨再見轟當晚難入眠！台鋼雄鷹21歲後援投手黃群，昨（21）日交手富邦悍將的比賽，在8局下登板後援為球隊解決失分危機，但在9局下卻遭遇控球問題，投出2個保送後，被富邦的「國防部長」張育成一棒敲出逆轉比賽的三分砲。賽後張育成稱讚黃群，勇於直球對決，而張育成在昨日比賽中，敲出逆轉比分的三分砲，同時也是個人在中職的首支再見全壘打，賽後提到開轟的對象，張育成稱讚道：「對此，當媒體問起賽後如何調整心態時，黃群回應道：「總教練、投手教練還有牛棚學長都有給一些勉勵的話，就是說不要去害怕，要有膽試。」並透露，回憶起9局下的投球狀況，黃群說道：「前。」並坦言挨轟的那顆球品質不好，算是有點失投。