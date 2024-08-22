陳玉珍赴中談金門觀光、就學　梁文傑：若有進展非常樂見

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國民黨立委陳玉珍與金門縣議長洪允典率團前往北京訪問，今（22）日拜會國台辦主任宋濤，建議盡速恢復兩岸觀光、開放陸客赴金馬以及陸生到金門就學等議題。陸委會副主委梁文傑強調，政府再三表達過，歡迎更多陸客到金馬旅遊以及陸生來台就學；若陳玉珍此行有任何進展，「我們都非常樂見」。藍委陳玉珍率團訪中會晤中國國台辦主任宋濤，據了解，陳玉珍一行主要聚焦在恢復兩岸觀光、開放陸客到金馬、陸生到金門就讀以及金廈海域的農漁貨交易平台等議題。梁文傑今天在陸委會例行記者會中表示，陸委會知悉相關行程，若陳玉珍此行有任何進展，「我們都非常樂見」。至於金廈海域農漁貨交易平台，陸委會也已注意到這個倡議，梁文傑強調，從陸委會的立場就是，「只要對離島的經濟和民生發展有利，他必須要符合相關的法規，那基本會是樂見的」。至於陸生到金門就學，梁文傑則回應，陸委會從頭到尾都是歡迎陸生，「當然不限於金門」。