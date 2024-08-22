短今被韓國歐巴猛攻弄暈　出國追愛男生1句話她心碎：超受傷！

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▲短今是出了名的戀愛腦，還飛到日本追愛。（圖／翻攝自YouTube《11點熱吵店》）

▲短今因為韓國歐巴真的太帥了，整個人很興奮。（圖／翻攝自YouTube《11點熱吵店》）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因甜美外型和火辣身材受到矚目，她近來在節目《11點熱吵店》中分享被愛沖昏頭的故事，有朋友介紹韓國男生給她認識，她因為對方花言巧語直接「暈船」，還飛出國追愛，沒想到男生一句話讓她直呼超受傷。短今表示自己很喜歡看韓劇，所以當朋友介紹一位韓國歐巴給她的時候，她非常興奮，加上對方的高顏值和花言巧語，沒過多久她就「暈船」，短今說，「他就會說希望每天睜開眼睛我就在身邊，那因為他在日本讀書，也說會來台灣找我，結果有天聊一聊就消失！」正當短今疑惑，突然想到之前男生曾經問過她年收多少，她說不知道沒有算過，男生說，「因為你要養我，我一個月要花5萬。」講到這邊，所有人都好奇她到底為什麼暈船，短今說，「因為他很帥！」甚至在男生搞失消失後，她找了兩個女生朋友陪她一起去日本追愛。沒想到當天晚上大家一起吃飯，其中介紹他們認識的朋友就問男方，「覺得短今怎麼樣？」男生竟然回，「其實今天吃飯的3個人我都可以。」讓短今直呼，「超受傷！我迷戀他這麼久，他竟然對我很無感。」這段感情無疾而終後，朋友還有陸續介紹她其他對象，只不過都遇是遇到會灑網的渣男，命理師詹惟中就說，短今屬羊，名字裡最好不要有「矢」，就像是被宰的羊，感情財運都會被斬斷，還開玩笑要她改名「長今」讓事業越長越高。