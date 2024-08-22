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日本客機降落中部機場「鼻輪故障」無法轉向　跑道一度封閉

國際中心徐筱晴／綜合報導

▲日本中部國際機場今天發生一架國內線航機著陸後無法轉向直接停在跑道上的意外。圖為中部機場資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本中部國際機場今天發生一架國內線航機著陸後無法轉向直接停在跑道上的意外。圖為中部機場資料照。（圖／美聯社／達志影像）
日本一架自高知機場出發的國內航班客機，22日中午抵達位於愛知縣的中部機場後，卻因為無法變換方向而直接停在跑道上，造成跑道封閉30分鐘，所幸機上的乘客及機組人員均未受傷。

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根據日本CBC電視台報導，這起意外發生在當地時間22日中午12點30分左右，富士夢幻航空（Fuji Dream Airlines）一架從高知機場飛抵中部國際機場的客機，在抵達著陸之後，卻因為故障，因故障造成鼻輪無法轉動，使得飛機無法轉向，只能停在跑道上。

後續機場派出牽引車進行牽引，但仍耗費了30分鐘左右的時間排除意外，這段期間中部機場的跑道也處於封閉狀態。所幸據富士夢幻航空表示，機上機組人員及乘客均未受傷。

不過受到這起意外影響，除了造成多個航班發生延誤，一架自福岡機場出發、原先預定要在中部機場降落的星悅航空（StarFlyer）航班被迫轉降關西機場。此外，這架出意外的富士夢幻航空飛機原定降落後要在下午1點25分出發前往出雲機場，也因為機體維修而取消該航班。

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