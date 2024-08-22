日本客機降落中部機場「鼻輪故障」無法轉向　跑道一度封閉

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日本一架自高知機場出發的國內航班客機，22日中午抵達位於愛知縣的中部機場後，卻因為無法變換方向而直接停在跑道上，造成跑道封閉30分鐘，所幸機上的乘客及機組人員均未受傷。根據日本CBC電視台報導，這起意外發生在當地時間22日中午12點30分左右，富士夢幻航空（Fuji Dream Airlines）一架從高知機場飛抵中部國際機場的客機，在抵達著陸之後，卻因為故障，因故障造成鼻輪無法轉動，使得飛機無法轉向，只能停在跑道上。後續機場派出牽引車進行牽引，但仍耗費了30分鐘左右的時間排除意外，這段期間中部機場的跑道也處於封閉狀態。所幸據富士夢幻航空表示，機上機組人員及乘客均未受傷。不過受到這起意外影響，除了造成多個航班發生延誤，一架自福岡機場出發、原先預定要在中部機場降落的星悅航空（StarFlyer）航班被迫轉降關西機場。此外，這架出意外的富士夢幻航空飛機原定降落後要在下午1點25分出發前往出雲機場，也因為機體維修而取消該航班。