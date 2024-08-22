主持健康台灣委員會　賴清德：「健康台灣」非口號已有行動！

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總統賴清德上任以來成立「健康台灣委員會」，並於今（22）日召開首場會議，致詞時表示，自己出身醫界應該發揮醫療專業，跟各界一起努力，打造「健康台灣」，目的是要提升國人平均餘命，同時降低不健康年數，並且，要兼顧身心靈的健康，也強調整體委員會成員，有超過8成來自民間各界，結合各方的力量，共同促進全民健康生活，提升全齡照顧，也強調「健康台灣」不是口號，這些都是新政府團隊，上任不到100天，所具體落實的，紮紮實實的行動。賴清德致詞表示，自己在就職滿月時宣布，總統府將針對全國共同關注的，氣候變遷、健康促進、社會韌性三大全球性議題，成立三大委員會，凝聚各方力量，為國家發展擬定策略。在這個月初，「國家氣候變遷對策委員會」，已經召開第一次會議。今天「健康台灣推動委員會」第一次開會，他要感謝三位副召集人、各位顧問和委員，共同投入委員會的運作。賴清德說，自己從競選期間，就不斷思考，如果有幸當選有別於歷任總統，能為人民做出什麼不同的貢獻，思考再三後，認為自己出身醫界，應該發揮醫療專業，跟各界一起努力，打造「健康台灣」。賴清德說，健康台灣，是自己的目標，健康是基本人權，更是普世價值。健康促進的議題，不只是涉及一個國家人民的福祉，更攸關全人類的生存發展。台灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年來，在全球疫情挑戰中，跟世界各國分享防疫物資、技術和經驗，持續對全球公衛體系，帶來貢獻。未來，還有嚴重影響健康的癌症、來源不明的跨國傳染病、具備抗藥性的超級細菌，以及少子女化、高齡化等挑戰，台灣都必須積極面對。賴清德表示，有信心跟世界各國分享對策和經驗，讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。賴清德說，她要感謝成大醫院前院長，也是自己的恩師，教授陳志鴻，在今年 3、4月，籌組「健康台灣推動聯盟」五場分區論壇和全國論壇，共有超過1200位全國各地醫療界的朋友，參與論壇並提供意見，他和行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，也應邀全程參與全國論壇。賴清德感謝在這個過程中，來自各領域專家的建言，成為520上任後推動政策的重要參考。所有寶貴的意見，也匯集在今天大家桌上的，《健康台灣推動元年建言書》，將是未來行動的堅實基礎。賴清德說，要推動「健康台灣」也要落實「均衡台灣」。因此今天成立的「健康台灣推動委員會」，不只橫跨了各領域的專業，也兼顧了北中南東的區域均衡，來更加落實台灣的醫療平權。賴清德表示，他要謝謝在場的9位顧問，包括北部的院長吳明賢、院長陳威明、主委程文俊、院長邱冠明、召集人張鴻仁；中部的總院長陳穆寬；南部院長的林聖哲、校長余明隆，以及東部的院長林欣榮。因為各位的參與，更能瞭解全國各地的意見。賴清德說，而「健康台灣」的目的，是要提升國人平均餘命，同時，降低不健康年數，並且要兼顧身心靈的健康，因此20位委員，來自各項專業領域，像是智慧醫療領域的陳適安、兒童精神醫療領域的高淑芬、專攻長照及醫療結合的詹鼎正、以及新興傳染病專業的沈靜芬。此外邀請了教授蔡森田，為優化醫療及健保永續，提供建言，也邀請了理事長周慶明和黃振國，持續推動「大家醫計畫」，和反映基層醫療的問題。還有，提出「三高一腎888防治計畫」的教授李貽恒、兒童健康專業的理市長倪衍玄、婦女醫療領域的秘書長黃建霈，關注社區營造的理事長洪德仁。以及癌症防治領域的院長沈延盛、精神及心理醫療專業的教授蘇冠賓、流行病學專家研究員何美鄉、生醫和再生醫療專長的教授謝清河。包括，營養與全齡健康專業的理事長郭素娥，以及推動全民運動健康促進的副理事長簡文仁。也要感謝理事長林德文，為原住民族朋友的健康福祉，共同努力。另外，在政府部門，有國發會主委劉鏡清、教育部長鄭英耀部長等兩位部會首長投入，並且由衛福部長邱泰源擔任執行秘書；健保署長石崇良則是擔任副執行秘書。賴清德說，整體委員會的成員，有超過百分之80，來自民間各界，他也要利用這個機會，持續結合各方的力量，共同促進全民健康生活，提升全齡照顧。賴清德指出，今天第一次會議，衛福部將報告兩項主題，第一項是「健康台灣願景規劃」，說明台灣當前的挑戰和機會，以及行動藍圖，第二項是「健保永續 改革與優化」。賴清德說，明年全民健保開辦將滿30年，健保是台灣的驕傲，因為有健保，國人才能免於因病而貧、因貧而病的惡性循環。從2020年開始，國人對健保的滿意度都超過9成。賴清德提到，同樣在明年，台灣將進入「超高齡社會」，也就是每5個人當中，就有一名年齡超過65歲的長者，再加上各式新藥、新科技的發展，以及國人對優化醫療執業環境的期待，健保的運作上，在各面向都會遭遇越來越多的的挑戰。而健保的核心價值，是醫療平權、全民互助。唯有健保永續，全民才能獲得更好的照顧。關注健保「點值」，也要展現健保「價值」。政府會持續精進總額制度和治理，合理配置醫療資源和穩定點值，持續優化健保財務，提升健保的效率和品質，也期待跟大家一起努力，讓健保永續發展，讓台灣醫療更平權，也讓台灣的醫療水準能夠更加提升。賴清德也報告，明年度衛福部的整體預算，比今年度增加318億元，達到3,702億元；當中預計投入607億元，來擴大醫療及照護的投資，打造「健康台灣」。賴清德提到，在中央政府總預算，新增了「健保財務協助方案」，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」，以及推動「提升醫療院所智慧化資訊機制」，來改善醫事人員的工作環境。也將啟動「健康台灣深耕計畫」，投入經費支持全國各級醫療機構，培育人才，以及發展智慧醫療。至於許多癌症病友關心的「癌症新藥基金」，賴清德說明，明年會以公務預算50億元，撥入健保基金，預計2026年達到100億元的規模。也將推動「第5期國家癌症防治計畫」，並且從明年起，癌症篩檢預算增加40億元，達到68億元，來提升癌症篩檢率。賴清德說，這些預算、項目的籌編，都代表政府打造「健康台灣」的決心。而上任以來，政府針對提升護理人力，以及促進民眾的心理健康，都展開計畫和方案，也啟動了「在宅急症照護試辦計畫」，提供長照和醫療的整合性服務。賴清德強調，「健康台灣」不是口號，已經化為具體行動，這些都是新政府團隊，上任不到100天，所具體落實的，紮紮實實的行動，也相信有各位委員、顧問的支持和參與，透過廣納建言、多元對話、凝聚共識，打造「健康台灣」的行動，會更符合社會的期待，實現願景的腳步。