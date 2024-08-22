下月赴港見星爺！采子洗白轉戰香港娛樂圈　搶進《女足》當星女郎

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《女足》6位獲選者，張天一（左起）、楊昀蒨、蔡南筠、關麗葒、謝采紋、姚方。（圖／亞洲星探）

香港喜劇天王周星馳（星爺）最新力作《女足》，今（22）日舉辦台灣站海選決賽頒獎典禮。最後由謝采紋（采子）、姚方、蔡南筠、張天一、楊昀蒨、關麗葒6人進入決賽，將飛往香港與周星馳本人進行一對一的面試。曾爆出劈腿邱鋒澤的采子，這回以本名謝采紋參加試鏡，她興奮的說：「很像在做夢。」采子此次以本名參加《女足》海選，疑似有意以「全新形象」再戰影視產業。對此，評審解釋說：「用本名報名的原因，是因為我們希望回到表演本身，不希望有人因為知名度或話題而有特權出現。」強調全是為了維護參賽者公平性。至於為何突然轉型嘗試接觸演員這條路？采子透露：「前陣子有接到獸醫相關的電影，去上了一些表演課程之後，才發現對演戲很有興趣，然後報名《女足》台灣海選。」她看起來很緊張的說：「大家收到通知到現場海選只有幾天時間準備，我沒有想過會上，尤其是在最後一位，很像在作夢一樣。」主辦單位預計在8、9月，安排6位入選的人員前往香港，與星爺首度面對面試鏡；采子滿懷感激的說：「他（星爺）是我在人生中想要見到的其中一個人，想要謝謝他讓我長大。」