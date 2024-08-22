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賈永婕將接任台北101董事長！在地人「1原因」看好：這次很不一樣

記者潘毅／綜合報導

▲「防疫女神」賈永婕今（22）日傳出將接任台北101董事長一職，消息曝光後立刻成為全台關注焦點。（圖／翻攝臉書賈永婕的跑跳人生）
▲「防疫女神」賈永婕今（22）日傳出將接任台北101董事長一職，消息曝光後立刻成為全台關注焦點。（圖／翻攝臉書賈永婕的跑跳人生）
「防疫女神」賈永婕今（22）日傳出要接任台北101董事長一職，消息曝光後立刻成為全台關注焦點，對此，許多住在信義區的在地人也相當看好：「這次很不一樣」。

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台北101將於9月3日舉行3年1次的董監事改選，就有消息傳出，形象超好的「防疫女神」賈永婕將接任101的董座。而稍早賈永婕也在臉書上貼出與101的合照，並附註：「人生下半場預備備，迎接新挑戰」，似乎默認了這項消息。

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▲在疫情期間，賈永婕成為全台灣最受矚目的防疫領袖之一，替台灣各大醫院募得救命神器。（圖／NOWnews資料照）
101董座將由「防疫女神」賈永婕接手的消息曝光後，也引發信義區在地居民的關注，紛紛留言看好「這次很不一樣，耳目一新，演藝圈經驗對101也許會更活潑、更有創意吧」、「希望能看到與眾不同的101」、「這很有趣」、「讓懂時尚、流行的賈永婕來帶領，感覺很不錯啊」、「形象很好這是正向的發展」。

事實上，現年50歲的藝人賈永婕，過去是英國科芬特里大學傳播學系畢業，曾在2004年，創立婚紗品牌CH Wedding，更在2016年成為首位泳渡英吉利海峽的亞洲女性，並在2021年台灣爆發疫情時，發起「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統的全台募捐，最終募得330台，總價近9000萬元，救了無數的性命，也被封上「防疫女神」之名，幕前形象相當良好，也是傳播學系專業出生，又相當懂時尚與流行議題，有望為台北101帶來嶄新氣象。

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