日本公開賽／周天成2：0擊敗李佳豪！「台灣一哥」闖進男單8強

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2024日本羽球公開賽，台灣男單一哥周天成出戰同胞好手李佳豪，他連兩局都是以21：12拿下，最終取得晉級8強門票，下一場將對決泰國25歲的Kantaphon Wangcharoen。至於另一台灣男單好手王子維則要對上奈良岡功大，若兩人都能晉級，將在4強進行對決。周天成今年巴黎奧運在男單8強不敵印度好手Lakshya Sen，無緣爭取獎牌。奧運後他很快投入到巡迴賽，近期赴日參加日本公開賽，上一場面對中國選手陸光祖，他以直落二勝出。今天面對25歲、小自己快一輪的李佳豪，兩人生涯交手過兩次，戰績為1勝1敗。首局交鋒在技術暫停時，周天成以11：6暫時領先，之後局末又是連得6分，以21：12先下一城。次局一開始戰況較為膠著，周天成和李佳豪在分數上拉鋸，不過後者未能頂住，暫停前又連丟4分被拉開，並快速在比賽後段失去競爭力，周天成以另一個21：12拿下比賽。本屆日本公開賽，台灣派出大量選手參賽吸收經驗，今天稍早「台灣雙塔」王齊麟／邱相榤被日本的岡村洋輝／三橋健也逆轉無緣男雙8強；而林俊易則是輸給中國石宇奇，16強止步。不過王子維延續好狀態，淘汰地主選手常山幹太，闖進8強。