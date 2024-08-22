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劉伊心怒寫離婚協議書！驚爆與CEO老公大吵　委屈心聲曝：很孤單

記者許芷芸／綜合報導

▲劉伊心（右）2017年與老虎牙子公司執行長林志隆（左）結婚，育有3名子女。然而劉伊心近日在節目上爆料因老公不曾主動找她約會，曾氣憤寫下離婚協議書。（圖 / 劉伊心臉書）
▲劉伊心（右）2017年與老虎牙子公司執行長林志隆（左）結婚，育有3名子女。然而劉伊心近日在節目上爆料因老公不曾主動找她約會，曾氣憤寫下離婚協議書。（圖 / 劉伊心臉書）
39歲「選美皇后」劉伊心2017年與63歲老虎牙子董事長林志隆結婚，日前順利產下第三胎小公主「CC」，迎來一家5口甜蜜生活。不過日前劉伊心卻在節目中爆料其實婚後有一段時間經常和老公吵架，甚至一度要找律師寫離婚協議書，令在場來賓震驚不已。

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劉伊心驚爆與老公激烈爭吵　氣到找律師寫離婚協議書

劉伊心在「小S」徐熙娣的節目上透露63歲的林志隆工作忙碌，都已經懷了三胎卻沒有跟她約過一次會，這讓劉伊心感到相當生氣，坦言2人當時吵到一度跑去找律師寫離婚協議書，好在最後有達成共識，約定1周至少約會1次。

不過劉伊心無奈吐槽實際執行了1個月之後，老公就跟她提出時間上能不能彈性調整，因為林志隆認為處理完公事就馬上約會太不浪漫了。對此，小S也好奇詢問約會要做什麼事情，劉伊心則說道希望可以吃一頓飯或是深層聊天，但她強調「不是敷衍的那種」，因為平常老公回家很少聊一些家庭相關的事情，所以讓她感覺非常孤單。

▲劉伊心在節目中透露老公的工作非常忙碌，都已經懷了三胎卻沒有跟她約過一次會，這讓她相當在意，坦言當時氣到一度到律師樓去寫離婚協議書。（圖／小姐不熙娣YT頻道）
▲劉伊心在節目中透露老公的工作非常忙碌，都已經懷了三胎卻沒有跟她約過一次會，這讓她相當在意，坦言當時氣到一度到律師樓去寫離婚協議書。（圖／小姐不熙娣YT頻道）
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此外劉伊心還透露幾個月前老公有些異樣，她發現林志隆隱瞞面試新特助的事，還與該特助一同出差。事後劉伊心直接衝到公司了解情況，好在與該名特助聊過後劉伊心放下心中的大石頭，直呼：「因為她不是我老公的菜」。

▲劉伊心（左）和老公林志隆（右）婚後先後誕下女兒、兒子，今年4月又驚喜宣布懷上第3胎。（圖／劉伊心FB）
▲劉伊心（左）和老公林志隆（右）婚後先後誕下女兒、兒子，今年4月又驚喜宣布懷上第3胎。（圖／劉伊心FB）

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