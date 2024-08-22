宮崎駿《霍爾的移動城堡》重新上映！祖雄笑辣妻佳娜像「老太婆」

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▲身為忠實影迷的祖雄（圖右）分享《霍爾的移動城堡》的觀後感，大力推薦所有人都該去看。（圖／甲上娛樂）

▲《霍爾的移動城堡》已在台重映。（圖／甲上娛樂）

宮崎駿執導的動畫電影《霍爾的移動城堡》在今（22）日重返大銀幕，烏克蘭美女佳娜特地紮上辮子戴上象徵女主角蘇菲的草帽，與馬來西亞老公祖雄一起擔任首映會站台嘉賓。身為《霍爾的移動城堡》忠實影迷的祖雄，大方分享與老婆相戀過程和劇情有許多相似之處，甚至嘲笑不愛出門、不太敢冒險的佳娜心裡跟蘇菲一樣，心中住著一個老婆婆，惹得現場大笑。祖雄表示每次看《霍爾的移動城堡》時，自己都有新的感受，因為片中有很多隱喻，不同的人會有不同的感覺，不是看一次就能看得懂。聊到對劇情最有感的部分，祖雄很喜歡電影中「容貌會隨著心境改變」的設定，他坦言自己和佳娜回顧以前的作品時，老是被她說看起來就很花心，而他今年1月升格當爸爸後，在無形中慢慢變成現在「好爸爸」的樣子，祖雄發現這個改變後再回顧這個片段，比以前更有共鳴。《霍爾的移動城堡》講述保守、古板、責任心強的女主角在陰錯陽差下被施了魔法變成老婆婆，與男主角霍爾相遇後，兩人相互救贖、理解與成長的愛情童話故事，找來木村拓哉、倍賞千惠子、美輪明宏、神木隆之介、大泉洋等超大咖卡司擔任配音，久石讓負責編曲配樂，幕後陣容相當堅強。