影／雙色河成奇觀！湄公河流經柬埔寨和越南

我是廣告 請繼續往下閱讀

在亞洲有一條雙色河，由於顏色十分特殊，成為旅客打卡的熱點。此河上游為中國的瀾滄江（Lancang River），下游則為流經東南亞多國的湄公河，孕育數以百萬計的生命。根據《美聯社》，該河流發源於青海省唐古拉山，流經中國、緬甸、寮國、泰國、柬埔寨、越南等國。瀾滄江是亞洲第七長河，是中國與東南亞之間的主要貿易通道。雨季期間，河段分成兩種不同的顏色。一面的水清澈碧綠，另一面的水混濁黃色。在多個東南亞國家都設有雙色河的觀景區，也是位於泰國烏汶府孔詹區的一個景點。 它以其湄公河和蒙河交匯處的獨特現象而聞名，由於河床中的沉積物不同，每條河都呈現出獨特的顏色。湄公河通常是棕色的，而蒙河則呈藍色。 在兩條河流交匯處，顏色的對比非常明顯，因此該地點被稱為「mae nam Song sii」或「雙色河」。河流之外，泰國村莊提供各種便利設施，包括商店、餐館、公園和幾座寺廟，遊客還可以乘坐長尾船參加水上之旅。