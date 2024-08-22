趙正平甜娶小22歲空姐嫩妻！昔向小S示愛　結束6年婚姻原因曝光

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▲趙正平（右）曾在節目《康熙來了》多次向小S（左）示愛。（圖／東森提供）

▲趙正平現身《綜藝大熱門》Youtube直播透露離婚消息。（圖／《綜藝大熱門》Youtube）

▲趙正平過去常上小S和蔡康永的節目《康熙來了》，和個性鬼靈精怪的小S火花不斷。（圖／翻攝「康熙好經典」YT）

56歲男藝人趙正平2021年和前妻公開離婚後，今（2024）年1月才宣布要和小22歲的空姐女友結婚，如今傳出消息，兩人已登記完成，並低調舉辦家宴，趙正平過往的情史也被起底，他曾在節目《康熙來了》多次向小S示愛，結束6年婚姻後，更一度痴情表示無法接受新對象，想追回前妻，曝光離婚原因。趙正平的喜訊傳出後，今（22）日受訪回應，他把保險、房產都登記在老婆名下，但有沒有孩子就順其自然，今年（2024）3月已經舉辦家宴，至於登記結婚的日期，小倆口沒有特別挑選過，「憑著感動就登記了，沒有特別選哪一天。」整個人洋溢著幸福的粉紅泡泡。回顧趙正平過往的感情，2021年他在《綜藝大熱門》無預警宣布離婚，坦言夫妻倆之間的摩擦導致婚姻結束，當時還透露想追回前妻，沒有打算要尋找新對象，隨後透過臉書發文道謝：「謝謝媒體及線上朋友們的關心，我沒有要再說什麼，該說的都在直播上和節目說了，感謝各位。」直到2年前認愛空姐女友，獲得外界祝福。趙正平曾一度在節目上公開離婚原因，認為婚姻就像去賭場，「賭贏了就是人間天堂，賭輸了就是人間煉獄」，承認自己無法被管束、做到承諾，「婚姻千萬不能忍耐，婚姻如果忍耐的話不會一輩子的，但是要包容，不過包容跟忍耐是一線之間」，當時他也表示前妻是自己的理想型，加上可動可靜的個性讓他深深著迷，因此兩人才交往1個半月就閃婚，不難看出他的用情至深。不僅如此，趙正平過去常上小S和蔡康永的節目《康熙來了》，和個性鬼靈精怪的小S火花不斷，兩人在節目上叫囂打鬧是日常片段，趙正平也不只一次在節目上向小S示愛，聲稱自己是對方的粉絲，「藝人喜歡藝人那是更不容易，我希望妳今天對我好一點。」還被調侃過不結婚是因為太愛小S了，甚至在節目上公主抱小S。