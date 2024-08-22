賈永婕接台北101董事長！本人親回「我很Lucky」希望世界看見台灣

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▲賈永婕被封為「防疫女神」，對於接下台北101董座坦言：「人生下半場可以有一個這麼好的舞台，我覺得要好好珍惜。」（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生）

藝人賈永婕確認接任台北101董座，她稍早也在臉書發文：「人生下半場預備備，迎接新挑戰」，她回應《NOWnews今日新聞》表示，「掙扎當然一定有，其實不能說是掙扎啦，因為這是一個很好的事情，就是有跟家人討論。」老公王兆杰很支持，她也說：「我的確覺得自己很Lucky，人生下半場能接下這工作。」賈永婕在防疫期間募得「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），一戰成功，被封為「防疫女神」。她也坦言，當初防疫時自己默默募資，老公一開始反對擔心，覺得吃力不討好，之後很支持，對於這次接下台北101董座，老公也覺得很適合她，「他好像比我對自己還有信心這樣」。賈永婕認為這工作很有挑戰性，「我覺得也很Lucky，人生下半場可以有一個這麼好的舞台，我覺得要好好珍惜。」她也分享，這工作能做的事情真的很多，「我覺得最重要的事情，就是因為101其實是台灣最重要的地標，藉由101讓世界看見台灣、行銷台灣，我覺得這是最重要的一塊。」賈永婕曾任模特兒、節目主持人，後來專心經營婚紗事業，業餘從事三鐵運動，他的老公為德杰集團董事長王明德之子王兆杰，兩人在2002年結婚，育有二女一子，兼顧事業和工作。賈永婕在2022年5月成立「台灣永婕美少女慈善協會」，投入公益活動，在疫情期間，號召企業與圈內好友捐贈醫療器材，並且送愛心物資到各大醫院，被媒體稱為「防疫女神」，形象十分正面。