奇蹟！越南6歲童在森林失蹤5天後被尋獲　全身虛脫但無大礙

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▲當地農民聽到林中傳來小孩的哭聲，循聲前往順利找到男童。當時男童已經非常虛弱，農民於是將男童背下山。（圖／翻攝自越南媒體）

越南一位6歲男童日前在安沛（Yen Bai）西北部的森林失蹤，當時男童與家人在山上玩耍，結果他一人獨自越走越遠，最終迷路後下落不明。當地出動150多人搜山，在5天後成功找到男童，男童雖然全身虛脫無力，但幸好並無大礙，讓當地居民鬆了一口氣。根據《BBC》與越南媒體報導，該位鄧姓6歲男童，17日與他的9個兄弟姐妹一起到住家附近的後山小溪玩耍，結果鄧童一人獨自走進山裡迷路，第一時間也沒人注意，等到發現鄧童不見時，已經找不到他的蹤影。安沛當局立即出動超過150人進行搜山，並調閱森林附近公路的監視器，想要找到男童身影。當局還將男童失蹤地點附近的一處大池塘抽乾，以確認男童沒有失足溺水，不過搜救人員始終沒有發現男童。一直到5天之後，當地農民在森林附近的肉桂田裡工作時，聽到林中傳來小孩的哭聲，循聲前往這才順利找到男童。當時男童已經非常虛弱，農民於是將男童背下山，結束這場林中失蹤的驚魂記。救出男童的農民表示，男童說自己迷路了，越想找到回去的路越找不到，結果在森林中繞來繞去，完全迷失方向。男童靠著喝溪水與吃野果維生，獨自在森林中待了5天，除了虛弱外並無大礙，也讓當地警方直呼真是奇蹟出現。