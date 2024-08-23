「台灣最強buffet」國外爆紅！外國人全認證：水準太高、此生必吃

台灣人非常喜歡吃buffet，因為具有多種食物選擇、想吃什就吃什麼的特性，即便一餐要價千元仍然廣受老饕歡迎。而近日外國有知名美食部落客來台灣拍攝開箱影片，介紹台灣最頂尖的buffet「饗 A Joy」吃到飽，結果引起大量外國人熱烈討論，讓許多台灣老饕也感到意外，直呼：「沒想到台灣buffet紅到國外就是先紅最頂尖的。」
近日有網友發現，外國知名美食部落客Sonny來台灣拍攝美食企劃，特地選到台灣最頂尖的buffet「饗 A Joy」來用餐，結果影片短短上線2週，就在YouTube頻道吸引超過185萬人觀看，由於國外的物價非常高，饗 A JOY提供精緻高檔的美食，折合美金101元（約台幣3236元）就能吃到飽，讓許多外國人紛紛眼睛全亮留言：「謝謝介紹，下次去台灣一定會去探訪」、「這根本是此生必吃過一次的餐廳，只要101美金能享用這水準的高檔食材太棒了！」
最頂尖buffet「饗 A JOY」突國外爆紅！台灣老饕超意外
而從影片當中可以看到，主持人Sonny品嚐了「饗 A JOY」提供的8大餐區餐點，除了有現剖生蠔、雪蟹腳、紅蟳、馬糞海膽、鮮蝦等多樣海鮮之外，生魚片的種類也是應有盡有，尤其「燒烤帝王蟹腳」更是好吃到讓Sonny停不了嘴。
也有人將影片轉至「Dcard」討論，不少老饕紛紛回應「美國老闆下個月要來！正愁不知道要帶老闆吃什麼！這篇真是解救我！」、「真沒想到是最頂的饗 A JOY先爆紅，第一次帶外國朋友吃台灣buffet，我可能會從饗食天堂、旭集開始，他們可能感覺更便宜」、「如果饗 A JOY他們覺得便宜，那其他家他們也會愛爆耶！」、「國外的吃到飽好像比較單調一點，物價也比較昂貴，台灣吃到飽就是豐富，也能吃到很多台灣小吃，這對外國人來說非常吸引他們。」
台灣最強buffet「饗 A JOY」！外國人認證此生必吃過一次
這間被外國人認證此生必吃的buffet「饗 A JOY」，就是台灣buffet龍頭「饗賓集團」在去年7月才開幕的高檔百匯餐廳，位於台北101的86樓，開業這一年以來累積許多大量好評，被喻為是「台灣最強buffet」，即便一個人最便宜的午餐時段、包含服務費都要價3608元，但仍是許多台灣老饕的愛店。
饗 A JOY店內的菜色，一共分為八大餐區，包括海境餐區「豐潮」、「時濤」、「沁波」，供應了各式各樣的海鮮、生魚片、壽司等等；原境餐區「熾原」、「然然」則提供烤物、炸物以及各種鐵板料理，像是最有名的鐵板龍蝦、煎干貝就是出現在該餐區；城境餐區「乘城」、「戀戀」、「漫漫津澤」則提供中華料理、各種飲品甜點以及水果。下回如果遇到重要節日或是值得慶祝的日子，不妨下次來體驗看看連外國人都躍躍欲試的饗 A JOY的美食魅力吧！
📌饗A Joy
地址：台北市信義區信義路五段7號86樓
電話：02-8101-0111
📍午餐時段一：11：30-14：00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍午餐時段二：14：45-17：15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐時段：18：00-21：30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元
根據官網介紹，12歲以上以成人計費；0歲至未滿12歲幼兒童半價。
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最頂尖buffet「饗 A JOY」突國外爆紅！台灣老饕超意外
而從影片當中可以看到，主持人Sonny品嚐了「饗 A JOY」提供的8大餐區餐點，除了有現剖生蠔、雪蟹腳、紅蟳、馬糞海膽、鮮蝦等多樣海鮮之外，生魚片的種類也是應有盡有，尤其「燒烤帝王蟹腳」更是好吃到讓Sonny停不了嘴。
也有人將影片轉至「Dcard」討論，不少老饕紛紛回應「美國老闆下個月要來！正愁不知道要帶老闆吃什麼！這篇真是解救我！」、「真沒想到是最頂的饗 A JOY先爆紅，第一次帶外國朋友吃台灣buffet，我可能會從饗食天堂、旭集開始，他們可能感覺更便宜」、「如果饗 A JOY他們覺得便宜，那其他家他們也會愛爆耶！」、「國外的吃到飽好像比較單調一點，物價也比較昂貴，台灣吃到飽就是豐富，也能吃到很多台灣小吃，這對外國人來說非常吸引他們。」
台灣最強buffet「饗 A JOY」！外國人認證此生必吃過一次
這間被外國人認證此生必吃的buffet「饗 A JOY」，就是台灣buffet龍頭「饗賓集團」在去年7月才開幕的高檔百匯餐廳，位於台北101的86樓，開業這一年以來累積許多大量好評，被喻為是「台灣最強buffet」，即便一個人最便宜的午餐時段、包含服務費都要價3608元，但仍是許多台灣老饕的愛店。
饗 A JOY店內的菜色，一共分為八大餐區，包括海境餐區「豐潮」、「時濤」、「沁波」，供應了各式各樣的海鮮、生魚片、壽司等等；原境餐區「熾原」、「然然」則提供烤物、炸物以及各種鐵板料理，像是最有名的鐵板龍蝦、煎干貝就是出現在該餐區；城境餐區「乘城」、「戀戀」、「漫漫津澤」則提供中華料理、各種飲品甜點以及水果。下回如果遇到重要節日或是值得慶祝的日子，不妨下次來體驗看看連外國人都躍躍欲試的饗 A JOY的美食魅力吧！
📌饗A Joy
地址：台北市信義區信義路五段7號86樓
電話：02-8101-0111
📍午餐時段一：11：30-14：00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍午餐時段二：14：45-17：15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐時段：18：00-21：30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元
根據官網介紹，12歲以上以成人計費；0歲至未滿12歲幼兒童半價。