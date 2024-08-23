「台灣最強buffet」國外爆紅！外國人全認證：水準太高、此生必吃

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▲外國知名美食部落客Sonny來台灣拍攝美食企劃，特地選到台灣最頂尖的buffet「饗 A Joy」來用餐，讓許多外國人眼睛為之一亮。（圖/YT@More Best Ever Food Review Show）

▲外國知名美食部落客Sonny吃了許多「饗 A JOY」提供的餐點都非常喜歡，影片上架2週就超過185萬人觀看。（圖/YT@More Best Ever Food Review Show）

▲被外國人認證此生必吃的buffet「饗 A JOY」，就是台灣buffet龍頭「饗賓集團」所開設，位於台北101的86樓。（圖／記者蕭涵云攝）

▲這間被外國人認證此生必吃的buffet「饗 A JOY」，就是台灣buffet龍頭「饗賓集團」在去年7月才開幕的高檔百匯餐廳。（圖／記者蕭涵云攝）

台灣人非常喜歡吃buffet，因為具有多種食物選擇、想吃什就吃什麼的特性，即便一餐要價千元仍然廣受老饕歡迎。而近日外國有知名美食部落客來台灣拍攝開箱影片，介紹台灣最頂尖的buffet「饗 A Joy」吃到飽，結果引起大量外國人熱烈討論，讓許多台灣老饕也感到意外，直呼：「沒想到台灣buffet紅到國外就是先紅最頂尖的。」近日有網友發現，外國知名美食部落客Sonny來台灣拍攝美食企劃，特地選到台灣最頂尖的buffet「饗 A Joy」來用餐，結果影片短短上線2週，就在YouTube頻道吸引超過185萬人觀看，而從影片當中可以看到，主持人Sonny品嚐了「饗 A JOY」提供的8大餐區餐點，除了有現剖生蠔、雪蟹腳、紅蟳、馬糞海膽、鮮蝦等多樣海鮮之外，生魚片的種類也是應有盡有，尤其「燒烤帝王蟹腳」更是好吃到讓Sonny停不了嘴。也有人將影片轉至「Dcard」討論，不少老饕紛紛回應「美國老闆下個月要來！正愁不知道要帶老闆吃什麼！這篇真是解救我！」、，開業這一年以來累積許多大量好評，被喻為是「台灣最強buffet」，即便一個人最便宜的午餐時段、包含服務費都要價3608元，但仍是許多台灣老饕的愛店。，像是最有名的鐵板龍蝦、煎干貝就是出現在該餐區；下回如果遇到重要節日或是值得慶祝的日子，不妨下次來體驗看看連外國人都躍躍欲試的饗 A JOY的美食魅力吧！地址：台北市信義區信義路五段7號86樓電話：02-8101-0111價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元