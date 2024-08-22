《一級棒》收視蟬聯4週第一！康康主持遭嗆：少講話　無奈回應了

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▲新一集主打「百花齊綻金曲挑戰賽」，多位女歌手讓觀眾一飽耳福。（圖／中視提供）

▲嗓音獨特的林姍選唱《無言花》被狂稱讚。（圖／中天提供）

節目《綜藝一級棒》收視率連續四週蟬聯全國第一，主持群在節目中齊聲喊話「勝不驕」，更聊到有看到許多觀眾的反饋意見，其中有一則讓康康印象深刻，「有的（留言）叫我少講話，但我就主持人，你叫我不要講話，製作單位又叫我不要唱歌，這樣我是領什麼錢。」他對於每一位觀眾的留言都很重視，主持群也記在心裡，希望不斷創新呈現出好看的節目內容。新一集主打「百花齊綻金曲挑戰賽」，邀來林姍、談詩玲、蘇宥蓉、陳淑萍、郭婷筠、陳怡婷、吳美琳等清一色女歌手，讓觀眾一飽耳福。來賓中嗓音獨特的林姍，自學生時期就參加許多歌唱比賽，還被封為天才型歌手，深受觀眾喜愛。林姍應主題選唱《無言花》一曲，讓陳隨意、李子森都為之著迷陳隨意，更是把手上的花當眾送給林姍。也曾唱過這首歌的李子森更是讚嘆，「層次堆疊的很好，這是我們歌手要去具備的一個必要條件，她給我一個啟發，要怎麼循序漸進地進入歌的感覺，在堆疊到最後，姍姐給我們一個很棒的示範。」李子森不只欣賞林姍的演唱風格，節目中他更公然放閃，在杜忻恬演唱完《愛你親像夢》後，當眾獻花給杜忻恬，「她唱這首歌難度很難，升key的地方我自己都很難抓。」此話一出陳孟賢很吃味，「對啦，其他人唱的都沒有難啦。」康康也笑拱兩人乾脆直接送入洞房，「忻恬她唱歌，就唱到我們的心田裡，那個裡是李子森的李。」連「森恬CP」都能創出諧音梗，不愧是康康。