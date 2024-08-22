捏脖、折手壓制在地　台中暑訓營傳虐童　家長怒：當成抓壞人嗎？

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台中海線一家由宗教團體成立的文教基金會，遭家長指控附設的小一暑訓營，只因孩子上課時間還未進教室，就遭被稱「園長」的志工捏脖，反折手部壓制在地，經驗傷，頸部大動脈處有挫傷。台中市家防中心表示，社工已訪視家長，後續將訪視該單位釐清事情經過；此外，本案疑涉開課、招生、收費，將會同教育局了解是否違反基金會章程。台中市海線地區傳出宗教團體旗下的文教基金會暑訓營，疑涉不當對待幼童。家長向媒體投訴，雙胞胎兒子去上小一先修班，13日她發現弟弟回家後，起身時需要特別出力，且脖子疼痛。追問才知只因上課時間未進教室，便遭「園長」捏脖、反手壓制在地，並用膝蓋跪在孩子身上，哥哥還全程目睹。當父親到基金會調監視器畫面，難過到哭出來，激動問「太殘忍了！這是把6歲小孩當壞人嗎」？並拿驗傷單向警方報案。台中市家防中心今（22）日表示，家長投訴孩子遭受捏脖子、壓倒等不當對待，若確認違反《兒少權法》第49條第1項第15款「對兒童及少年為不正當之行為」，將依第97條規定處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。教育局指出，經初步檢視該基金會章程，設立宗旨為辦理非營利公益活動，因本案疑涉開課、招生、收費，教育局已派員到現場，瞭解活動型態及該招生活動是否違反《補習及進修教育法》，若有違規將依規裁處。