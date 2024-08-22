技嘉創辦人劉明雄辭世！員工不捨　最大股東個性低調、善事一籮筐

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技嘉集團創辦人暨副董事長劉明雄於21日凌晨辭世，享壽64歲，與之共識的全體同仁萬分不捨，甚至有員工私下表示，劉明雄是一位會替員工著想的好老闆。劉明雄雖為技嘉最大股東，卻個性低調，待人和善，不只推升技嘉企業社會責任，更長期投入各項公益事業、幫助農友，也為台灣醫療出錢出力。回顧過往，劉明雄與4位同學葉培城、柯聰源、廖德和、馬孟明於1986年創辦技嘉科技，5人相比之下，劉明雄個性低調，不愛站在媒體鏡頭前，卻是技嘉大股東，公司持股水位第一的明維國際，即是劉明雄與其配偶籌備成立。劉明雄平常與同仁關係和諧，幽默的個性受到大家的喜愛。技嘉昨日發布消息時表示，全體員工聞此噩耗，皆感到萬分痛心與不捨，員工也私下表示，他是一位會替員工著想的好老闆。技嘉集團版圖從主機板、顯示卡、電競螢幕等電子零組件，擴大到筆記型電腦、 工業電腦、伺服器及數據中心建構等領域，成立第1年的營業額就已高達新台幣4前萬元，目前集團員工總數逾7500人，各事業均由專業經理人掌舵。在劉明雄經營下，公司持續不斷創造優異經營績效，事實上，在公司業務逐步穩定之初，卻因廠房遇上火災遭受打擊。根據媒體報導，劉明雄當時負責內部經營管理，共同與另外4位創辦人在產品研發、業務，財務，以及工廠營運方面通力合作、穩住陣腳，雖然當時大半份的裝置與產品全都付之一炬，卻未擊垮技嘉，公司仍在短時間之內恢復出貨。劉明雄推動技嘉品質及企業社會責任的提升，獲獎無數，屢獲社會肯定，長期投入各項公益事業，回饋社會。劉明雄2022年初成立「明維教育基金會」，致力動美學、鼓勵終身學習及提振社會關懷為使命，他秉持幫助農友、惜福愛物的初衷，以明維基金會的名義在今年年初購買5000台斤、約9000顆洋蔥，支持農友，也邀集技嘉科技總部共襄盛舉。不僅如此，劉明雄同時也為台灣醫療出力，曾獎助台大醫學院教師和醫師出國進修新的醫療科技，盼學成歸國後，能治療更多為疾病所苦的國人，另外，更親自赴台大癌症醫院做空間美化，盼醫療人員、病友、眷屬，能透過藝術舒緩心情，擁有更多康復的動力。