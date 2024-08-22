華梵大學「圓夢學苑」推跨域課程　助45歲以上壯世代精進生涯

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台灣即將迎來超高齡社會，華梵大學看見壯世代的學習需求推出「壯世代學習方案」，今年8月成立「圓夢學苑」提供45歲以上壯世代全方位的就學諮詢，藉由導師引導不受原有科系必選修學分數限制，專題模組化方式自由跨域選課，包括書法、無人機、攝影等，畢業前修滿128學分即能取得學士學位。華梵大學校長李天任表示，華梵大學多年前曾推出自主學習實驗教育方案，開放年輕學生透過輔導教師團的協助提出自主學習計畫、跨系跨域自由選課，實施後也頗受好評，如今因應社會需求，以及華梵目前已有接近30%大學部學生是40歲以上中高齡人士，因此決定進一步將自主學習理念延伸至壯世代。李天任指出，壯世代學習方案強調壯世代對於自我生涯精進的追求，學生入學後可選擇加入圓夢學苑，是由輔導教師團與學習導師1對1協助規劃專屬學習路徑，並可不受原有科系的必選修學分數限制，自由跨領域修讀全校所有課程，畢業前修滿128學分即能取得學士學位。李天任說明，華梵大學在課程上提供各類蜂巢式的模組疊加課程，例如佛教藝術、書法、美術、文創設計、空間設計、無人機、攝影、VR、IC設計等，學習導師也會輔導學生跨域學習，每名學生更可擁有全國數一數二的個人工作空間，得以不被時間打斷，盡情創作與實作。至於另外一大特色，李天任提到，華梵設有30多個百工坊以及藝術村，包括AI應用、陶瓷3D列印、陶藝工坊、古琴製作、金工、木雕與石雕等雕刻工坊、數據分析等，老師將以手把手帶領學生成為各領域職人。李天任表示，華梵大學成立「圓夢學苑」就是為了協助壯世代學生圓滿自己的學習進修計畫，歡迎全國具高中同等學力的45歲（含）以上壯世代，參加華梵大學就學諮詢與壯世代學習方案。