網路謠傳變頻冷氣出門10小時不關更省電？台電：千萬毋湯！

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近期網路流傳，「出門10小時回家，變頻冷氣不關省錢」。對此，台電特地拍攝短影片澄清「千萬恩湯喔」，強調短時間出門30分鐘內，可以考慮不關冷氣；但超過30分鐘，呼籲還是關冷氣，才會省電又省荷包。台電副總經理陳銘樹表示，「變頻冷氣出門10小時不關更省電，這樣千萬恩湯喔，這是哪一個詐騙集團放出來的假消息！」根據台電實驗，短時間出門30分鐘內，可以考慮不關冷氣，但是長時間超過30分鐘，台電還是呼籲大家要關冷氣，才會省電又省荷包。據台電計算，變頻冷氣特性僅在開啟時消耗功率較高，約接近額定功率，但此現象持續時間短，且視環境溫度約數分鐘，因此耗電度數不高，且不建議短時間開關頻率過高。台電指出，變頻冷氣雖然較定頻冷氣省電約30%，如10小時不關機，為維持室內固定溫度，變頻冷氣壓縮機須持續運轉，累計下來的用電度數仍會較關掉冷氣高，建議用戶長時間出門時，關掉冷氣才是節省用電及電費的上策。