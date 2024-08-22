賈永婕接101董事長！昔喊話屍皮改名　被稱為「大體皮膚之母」

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▲賈永婕夫妻和兒子，全家人感情甜蜜。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲網友質疑賈永婕就站在第一排看演唱會，沒有被擋到視線的疑慮，揭開她說謊的真面目。（圖／翻攝自網友臉書）

現年50歲的賈永婕今（22）日宣布接下台北101董事長，過往爭議事件也被網友再次考古，她曾經喊話醫學專有名詞「屍皮」需要改名惹議，被網友罵翻引爆爭議，她最後被稱為「大體皮膚之母」並出面道歉大眾。賈永婕出生於軍人家庭，父親是海軍上校；早期主持過行腳節目《繞著地球跑》、娛樂節目《娛樂晚點名》走紅，陸續接下各大影視活動主持工作；並跨足戲劇《吉祥如意年年來》飾演心蓮一角。知名服裝設計師黃淑琦，在自家不幸失足身亡，摯友賈永婕因此陷入人生低潮；高中學長、德杰集團董事長王明德之子王兆杰，陪伴她度過難關，兩人相戀後懷孕、閃婚，婚後育有二女一子。2015年八仙樂園彩色派對爆發塵暴火災後，賈永婕於網路喊話，治療燒燙傷用途的「屍皮」名稱太駭人、應該換名，其後衛福部將屍皮更名為「大體皮膚」。但「屍皮」為醫學專有名詞，因此網友斥責賈永婕：「外行人領導內行人、不尊重醫療專業。」更戲謔稱她為「大體皮膚之母」，並將整起事件稱為「永婕諫皮」。賈永婕事後道歉，表示這2年經歷至親好友意外過世，無意帶給醫療人員困擾、干涉醫療專業，只是希望一般人在口語上、文字報導上面可以稍加修飾。2023年BLACKPINK 2場演唱會，引爆「遮蔽視線」爭議。賈永婕被爆料，在座位區卻站著看全場演出；她事後發文表示：「我們也要站起來才能看到」，對於造成其他人困擾感到抱歉。不過當時坐在她後排的粉絲，怒指賈永婕說謊，更出示當晚證據照，發現她其實就坐在第一排、視線非常清楚，揭開她說謊的真相。