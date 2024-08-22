重機北宜跑山跨雙黃線超車！貨車閃躲撞電桿險墜崖　驚險瞬間曝光

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▲22日上午，新北新店北宜路七段附近，發生一起車禍事故，一台大貨車為閃避違規超車的重機，不慎失控撞擊電桿，造成現場電線垂落。（圖／翻攝畫面）

22日上午10時許，新北市新店區北宜路七段附近，發生一起車禍事故，一台大貨車為閃避違規超車的重機，不慎失控撞擊電桿，造成現場電線垂落。警方獲報後趕抵，並通知台電人員及景美工務段前往處理，貨車駕駛及重機駕駛均無酒駕，警方將持續釐清事故發生原因。據了解，今天上午，39歲羅姓男子駕駛貨車，沿北宜公路自新店往宜蘭行駛，未料騎乘紅牌重機的31歲余姓男子、黃牌重機的20歲陳姓男子，違規跨越雙黃線超車，貨車駕駛羅男閃避不及，不慎撞上路邊電桿，造成現場電線垂落。警方獲報後到場，羅男右側膝蓋擦傷，但表示不需就醫。警方除通知台電人員及景美工務段到場處理，並通知重機騎士余男與陳男到案，2人當天相約跑山，警方將針對跨越雙黃線部分，開罰600元到1800元；另外，黃牌重機有越級駕駛情事，擬開出6000元罰單，並將持續釐清事故經過。