江少慶回歸先發交手台鋼！前2局飆出3K　場上罕見集滿5屆中職狀元

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▲富邦悍將「國防部長」張育成，在2024年的中職季中選秀會上，以首輪狀元身份被選中。（圖／翻攝自張育成臉書）

江少慶回歸先發交手台鋼！富邦悍將強投江少慶，去年因為手肘傷勢，下半季提前報銷，今年開季後遲遲無法回歸球場，今（22）日終於首度站上一軍投手丘，交手中職新軍台鋼雄鷹。復健耗時許久後終於回歸的江少慶，本場面對台鋼打線，先是在滿球數的狀況下，三振掉首名打者曾子祐，吳念庭接著擊出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，第3棒的陳文杰則是遭到江少慶3球三振，2局上面對首名打者魔鷹，結果被敲出左外野方向的落地飛球，形成一壘安打，是本場比賽的第1支安打。但除此之外，沒有出現在場上的近5年狀元，只有2023年樂天桃猿選進的林子偉、2020年味全龍選進的王維中。