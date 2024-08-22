江少慶回歸先發交手台鋼！前2局飆出3K　場上罕見集滿5屆中職狀元

江少慶回歸先發交手台鋼！富邦悍將強投江少慶，去年因為手肘傷勢，下半季提前報銷，今年開季後遲遲無法回歸球場，今（22）日終於首度站上一軍投手丘，交手中職新軍台鋼雄鷹。江少慶首局繳出三上三下，且飆出2次三振，第2局雖然被魔鷹敲出安打，但後續穩穩收下3個出局數，在前2局飆出3K。值得一提的是，江少慶首局首打席面對曾子祐時，還有戴培峰、張育成以及林哲瑄都在場上，湊滿了5屆中職狀元，可以說是相當罕見的一幕。
前2局飆3K無失分 5狀元齊聚超罕見
復健耗時許久後終於回歸的江少慶，本場面對台鋼打線，先是在滿球數的狀況下，三振掉首名打者曾子祐，吳念庭接著擊出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，第3棒的陳文杰則是遭到江少慶3球三振，在回歸的首局就繳出三上三下，其中包含2次三振。
2局上面對首名打者魔鷹，結果被敲出左外野方向的落地飛球，形成一壘安打，是本場比賽的第1支安打。但江少慶穩住陣腳，連續抓下3個出局數，其中包含對杜家明投出的三振，在前2局就飆出3次三振，沒有失分。
除此之外，在2022年台鋼選進的狀元曾子祐打擊時，球場上出現罕見的場景，富邦包含投手江少慶、捕手戴培峰以及游擊手張育成，分別是2018年、2021年以及2024年的選秀狀元，而右外野手林哲瑄則是2015年義大犀牛的選秀狀元。沒有出現在場上的近5年狀元，只有2023年樂天桃猿選進的林子偉、2020年味全龍選進的王維中。
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復健耗時許久後終於回歸的江少慶，本場面對台鋼打線，先是在滿球數的狀況下，三振掉首名打者曾子祐，吳念庭接著擊出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，第3棒的陳文杰則是遭到江少慶3球三振，在回歸的首局就繳出三上三下，其中包含2次三振。
2局上面對首名打者魔鷹，結果被敲出左外野方向的落地飛球，形成一壘安打，是本場比賽的第1支安打。但江少慶穩住陣腳，連續抓下3個出局數，其中包含對杜家明投出的三振，在前2局就飆出3次三振，沒有失分。
除此之外，在2022年台鋼選進的狀元曾子祐打擊時，球場上出現罕見的場景，富邦包含投手江少慶、捕手戴培峰以及游擊手張育成，分別是2018年、2021年以及2024年的選秀狀元，而右外野手林哲瑄則是2015年義大犀牛的選秀狀元。沒有出現在場上的近5年狀元，只有2023年樂天桃猿選進的林子偉、2020年味全龍選進的王維中。