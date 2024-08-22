壽司郎北京首店開幕人氣爆棚！預約排到20天之後　中國網友傻眼

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▲日本知名連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」，昨（21）日在中國北京的首家門市開業，立即吸引大批顧客排隊等候，引發中國網友熱議。（圖／翻攝自微博）

日本知名連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」，昨（21）日在中國北京的首家門市開業，立即吸引大批顧客排隊等候，公司也計畫今後加快在中國擴店的腳步。由於福島核電廠排放核廢水的問題，中國禁止日本水產品進口，但同時民眾卻又愛吃壽司郎的壽司，也引發中國網友熱議。根據《共同社》報導，壽司郎北京首家分店位於一座深受年輕人喜愛的大型購物中心內，中午11點半開門前已有大批顧客聞風而至，在門口大排長龍，中午過後才來的客人，預計候位時間將超過10小時。報導也指出，由於中國禁止日本水產品進口，壽司郎北京使用來自中國以及世界各地的食材，準備超過200種品項，價格為每盤人民幣10元起跳。一位34歲的女顧客表示，女兒很喜歡迴轉壽司，全家7月才剛去日本旅遊，在大阪也有去當地壽司郎吃壽司，稱讚壽司郎北京的味道和日本壽司郎完全一樣，食材也很新鮮。加上北京新開幕的分店，目前壽司郎在中國一共有45家門店。壽司郎北京新展店人氣爆棚也引發微博熱議，中國網友表示，「現在預約只能約到20天之後的時段，無敵了」、「日本壽司但不是日本魚」、「吃壽司可以，解禁日本進口海鮮還是別」、「吃日本壽司怎麼了，你不也吃麥當勞肯德基」。