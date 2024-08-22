網紅阿公吃了大讚「找到真愛」 好市多近期特惠中

卡迪那「豌豆脆片」自上市以來，因老少咸宜都愛吃，在好市多賣爆。加上在IG擁有26萬粉絲的永和超級阿公試吃大讚「好初」影片加持，在網路掀起一陣追跟熱潮，許多網友留言「忍不住想買來吃」。想下手的正是時候，卡迪那「豌豆脆片」近期在好市多特惠中。
永和超級阿公大讚卡迪那「豌豆脆片」好吃影片，由學霸孫女掌鏡，幽默又接地氣的生活片段，發布後迅速吸引超過35萬次觀看，顯見阿公在網路的超高人氣無人能比。影片中，阿公幽默又風趣地表示，自己已經「找到真愛」，甚至連康熙都比不上，並反覆強調這款零食實在是「好初」，又「ㄎ一ㄎㄠ、ㄎ一ㄎㄠ」，全家人也都愛不釋手，引發觀眾哈哈大笑。
此外，阿公在影片中也提到，卡迪那「豌豆脆片」口感酥脆，連牙口不好的長輩也能輕鬆享用，讓許多網友留說「忍不住想一試究竟」。阿公憑藉風趣個性與迷人魅力，不僅在網路上掀起一股追隨熱潮，還在父親節收到金牌網孫特別錄製的祝福影片，展現國民阿公無可抵擋的魅力。
卡迪那豌豆脆片自上市以來，受到很多消費者喜愛，不僅讓長輩們稱讚這款零食，甚至在年輕人和健身族群中也備受青睞，好市多一度賣爆，口碑快速累積「口感又脆又香超好吃」、「吃零食不怕吃到添加物」、「姐吃的是蛋白質不是垃圾食物」等。
卡迪那豌豆脆片的成分單純，僅使用青豌豆、芥花油、糖與鹽製作，達到最高無添加等級，並通過國際認證，讓消費者在享受美味的同時，也能吃得安心無負擔，近期也在好市多特惠中。
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此外，阿公在影片中也提到，卡迪那「豌豆脆片」口感酥脆，連牙口不好的長輩也能輕鬆享用，讓許多網友留說「忍不住想一試究竟」。阿公憑藉風趣個性與迷人魅力，不僅在網路上掀起一股追隨熱潮，還在父親節收到金牌網孫特別錄製的祝福影片，展現國民阿公無可抵擋的魅力。
卡迪那豌豆脆片自上市以來，受到很多消費者喜愛，不僅讓長輩們稱讚這款零食，甚至在年輕人和健身族群中也備受青睞，好市多一度賣爆，口碑快速累積「口感又脆又香超好吃」、「吃零食不怕吃到添加物」、「姐吃的是蛋白質不是垃圾食物」等。
卡迪那豌豆脆片的成分單純，僅使用青豌豆、芥花油、糖與鹽製作，達到最高無添加等級，並通過國際認證，讓消費者在享受美味的同時，也能吃得安心無負擔，近期也在好市多特惠中。