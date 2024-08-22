買不到白米！日本爆發「缺米潮」　日民眾怨買嘸米：只能吃麵條

白米是日本常見的主食，不論是壽司、飯糰或是丼飯等日式料理都會使用白米製作。不過近來旅遊人潮激增使稻米需求增加，再加上先前日本當局發布「巨大地震警報」，使得當地掀起了囤米潮，民眾緊張情緒高漲，「缺米」、「買不到米」等關鍵字搜索也明顯增加。
根據日本放送協會（NHK）報導，日本全國出現缺米潮，日本福井市風卷町的一家農會，自上月開始，就不斷收到來自首都圈及關西地區的訂單，因此到了本月10日左右，該農會的白米通通銷售一空，去年生產的白米都缺貨，無法銷售的狀況持續。儘管目前福井縣正在出貨其他新米，但價格預估會比原本再提高三到四成左右。
在農會工作的上野誠表示，「白米銷售一空這樣的事情還是前所未聞，真的嚇了一跳」，同時上野誠也表示，預定將會盡可能的進貨新米，民眾能夠安心的購買。
近來在社群平台上，能看到不少日本網友抱怨買不到米，有網友抱怨，工作地點附近的超市真的沒有米了，「只有賣糯米，就連糙米也都缺貨」、「店裡面都沒有賣米，就算有賣也都很貴」，還有網友抱怨「一直在吃麵條，到處都找不到米」、「去超市採買的時候，看到礦泉水跟米的貨架都空空的。」在進入8月之後，「稻米短缺」與「無米」等關鍵字的搜索量明顯增加，至於稻米的庫存量處於歷史最低水準。
與此同時，民間的稻米庫存今年降至156萬噸，較去年減少41萬噸，是2007年以來最低庫存水位。
儘管去年的熱浪導致供應量低於預期，但消費穩定，故庫存量處於有史以來最低水準導致稻米短缺。不過農林水產省指出，白米存量確實來到1999年開始統計以來的新低，但8月原本就是白米的空窗期，一直以來都是一年中白米存量最少的時候，目前也已經確保了必要的量；此外，秋季將會有新一批的稻米上市，且今年的稻米品質受熱浪影響較小，故供應狀況並不緊張，呼籲民眾無須太過著急、恐慌，照常選購即可。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在農會工作的上野誠表示，「白米銷售一空這樣的事情還是前所未聞，真的嚇了一跳」，同時上野誠也表示，預定將會盡可能的進貨新米，民眾能夠安心的購買。
近來在社群平台上，能看到不少日本網友抱怨買不到米，有網友抱怨，工作地點附近的超市真的沒有米了，「只有賣糯米，就連糙米也都缺貨」、「店裡面都沒有賣米，就算有賣也都很貴」，還有網友抱怨「一直在吃麵條，到處都找不到米」、「去超市採買的時候，看到礦泉水跟米的貨架都空空的。」在進入8月之後，「稻米短缺」與「無米」等關鍵字的搜索量明顯增加，至於稻米的庫存量處於歷史最低水準。
據農林水產省表示，截至6月底，作為主糧的稻米需求量為702萬噸，比去年增加11萬噸，這是10年來首次稻米需求量增加。農林水產省認為，這與旅遊業強勁以及白米價格漲幅低於麵類、麵包等麵食類食品等因素有關。
與此同時，民間的稻米庫存今年降至156萬噸，較去年減少41萬噸，是2007年以來最低庫存水位。
儘管去年的熱浪導致供應量低於預期，但消費穩定，故庫存量處於有史以來最低水準導致稻米短缺。不過農林水產省指出，白米存量確實來到1999年開始統計以來的新低，但8月原本就是白米的空窗期，一直以來都是一年中白米存量最少的時候，目前也已經確保了必要的量；此外，秋季將會有新一批的稻米上市，且今年的稻米品質受熱浪影響較小，故供應狀況並不緊張，呼籲民眾無須太過著急、恐慌，照常選購即可。