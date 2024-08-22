賈永婕爆接任101董事長！昔曾被封「防疫女神」　驚人身家全曝光

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▲賈永婕（右）與愛夫王兆杰（左）曾捐助醫療器材幫助台灣抗疫。（圖／臉書 賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕不靠有錢尪，選擇自己創業，沒想到短短兩年就成功回本。（圖／臉書 賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕小檔案。（圖／NOWnews社群中心）

現年50歲的藝人賈永婕，過去曾因喊話醫學專有名詞「屍皮」改名挨轟，被網友戲稱是「大體皮膚之母」，今（22）日拋出震撼彈，宣布接下台北101的董事長，財政部也出面證實此事，指出行政院已經核定，並稱會選擇賈永婕，主要是看中她時尚、經營行銷等專長，並且形象正面，學經歷也不錯，與101的形象相當符合。而她過往的超狂事蹟也被起底，不僅曾與愛夫兩人為台募得價值近億的數台醫療器材，被封為「防疫天使」，還自立門戶創業，擁有驚人身家。提到賈永婕，有項驚人事蹟相當出名，起因是她和老公兩人在2021年疫情期間，發現醫療院所極度缺乏「高流量氧氣鼻導管」這類的醫療器材，就連台大醫院也不夠用，讓她感到相當震驚：「什麼？不只公立醫院缺？連台大都缺？我心都碎了！」當時1台「高流量氧氣鼻導管」全配要價27萬台幣，非常昂貴，行動力超強的賈永婕立刻去找原廠廠商，還當場買下機器並送給醫院，甚至尋找企業界的朋友尋求協助，沒想到每個人都出手相助：「我沒有想到每個朋友全部都熱血參與，沒有一個人拒絕我。天啊！我的朋友全部大力相挺，大家都好愛台灣，正常的採購從訂購到交貨大約要3週到1個月的時間，他們3天內完成，搶時間跟時間賽跑！」當時賈永婕靠著人脈與自身財力，陸續募得330台儀器，總價值約8910萬新台幣，更在第一時間親自前往捐贈給各地前線醫院，讓醫護人員大受鼓舞，稱賈永婕是「防疫女神」、「護國天使」，但賈永婕表示：「我不是為了什麼光環才去做，只希望給孩子一個榜樣，有能力助人時，就算被流言攻擊也要做下去！」事後更受到當時的總統蔡英文的表揚：「妳的熱情我100％可以證明，妳是美少女這件事我120％更可以證明。」事實上，賈永婕對很多事情都盡力而為，不僅婚姻美滿，還一手創立婚紗品牌，可說是愛情事業兩得意。而賈永婕過去曾擔任記者，後續因緣際會進入演藝圈，並在2002年在一場主持活動中重逢高中學長王兆杰，與對方交往3個月就到拉斯維加斯閃婚，並在同年底生下寶貝女兒。雖然王兆杰身價破百億，超級有錢，但賈永婕卻不願當少奶奶，在淡出螢光幕後斥資千萬打造300坪的婚紗攝影棚，砸下重本投資，並在2年後成功回本，非常有商業頭腦。暱 稱：三鐵辣媽、防疫女神生 日：1974年7月21日（50歲）學 歷：英國科芬特里大學傳播學系配 偶：王兆杰（2002年結婚）兒 女：二女一子出道日：2000年出道作：吉祥如意年年來（電視劇）知名事蹟：2022年5月成立慈善協會、投入公益、捐醫療器材，獲封「防疫女神」2023年2月傳出被賴清德找來當副總統2023年3月看BLACKPINK高雄演唱會，站搖滾區第一排擋住後方視線2024年8月接任台北101董事長