苑裡鬼門關夜市9/1登場！布置遭吐槽：像洗車場　夜間景色逆轉了

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▲鎮公所也公布了「稻草燈」完工並在晚上點起燈來的真正模樣。（圖／苑裡鎮公所）

▲今年鬼門關夜市的裝置藝術主題是「稻草燈」，使用大量的綠色、黃色布片形成一大面的天空稻田景觀。（圖／苑裡鎮公所）

▲去年「鬼門關夜市」人潮盛況。（示意圖／TNT Fly 天際空中攝影有限公司授權使用）

苗栗苑裡一年一度的盛事「鬼門關夜市」，即將於2024年9月1日登場，近期現場街區也開始進行準備工作，卻有民眾在白天經過時，發現看起來就好像是「大型洗車場」，對此，鎮公所也公布詳細原因，更發出晚間點燈的景色，讓評價稍稍逆轉。苗栗人的年度盛事，就是每年農曆7月29日「鬼門關」之前，舉辦「市場普大夜市」，也就是俗稱的鬼門關夜市，隨著逐年持續舉辦，聲勢也越來越浩大，更被封為「神隱少女市集」。而今年的鬼門關夜市，將在9月1日正式到來，現場也開始進行事前準備工作，卻有民眾在白天經過時，發現街區的半空中，掛上了大量綠色「稻浪」裝置藝術，但看起來就是像「大型洗車場」。針對民眾的看法，苑裡鎮公所也出面解釋，因為今年鬼門關夜市的裝置藝術主題是「稻草燈」，因為苑裡是台灣中部糧倉、農業小鎮，素有「苗栗穀倉」、「藺草原鄉」之稱。今年的燈飾，設計公司以苑裡稻田意象為發想起點，使用大量的綠色、黃色布片形成一大面的天空稻田景觀。隨後鎮公所也公布了「稻草燈」完工並在晚上點起燈來的真正模樣，也讓部分在地人改變了看法，「還蠻好看的啊」、「裝上燈很美」。