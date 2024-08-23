國造潛艦獲2840億預算！14年建造7艘　學者：明年執行可能性低

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行政院昨（22）日拍板明年度中央政府總預算案，對於外界關切的潛艦國造量產計畫預算，行政院發言人陳世凱表示，行政院長卓榮泰已經核定這項計畫，期程從114年到127年，預算約2840億元，預計將採以3+2+2的三階段方式，建造7艘新式潛艦。不過，學者質疑在原型艦海上測試根本還沒開始的情況下，就算量產預算通過，114年(2025年)能夠實際執行的可能性也極低。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，他支持國造潛艦以強化防衛戰力，但量產預算的編列還是應該按部就班，不宜在海上測試還未開始、量產構型還無法確定的情況下，就編列金額龐大、長期程的國造潛艦量產預算，導致國造潛艦量產預算的精確度嚴重不足。揭仲說，立法院在處理跨年度預算案、尤其是軍事採購預算時，確實存在第一年預算通過後，後續年度通常不會再否決全案的慣例；行政部門也常常利用這種「頭過身就過」的慣例，在第一年編列占全案預算總額比例非常小，甚至只有「行政作業費」的方式，技巧性地讓總額龐大或比較具爭議性的計畫過關。賴清德政府或許就是想用這種方式，讓國造潛艦量產計畫在原型艦測試還未完成前，先取得立法院對後續年度預算的授權。揭仲也指出，依照潛艦國造案的進度，實在不應、也不能援引前述「頭過身就過」的慣例，取得立法院對後續量產計畫的授權。因為明年預算需在今年8月底前完成並送立法院審議，但國造潛艦原型艦的海上測試，恐怕要到今年9月才會開始。換言之，國防部目前已編好、將在8月底送達立法院的國造潛艦量產預算，根本是在原型艦海上測試還未開始、設計與建造的變數尚未釐清、量產購型還無法確定前，就先編列長達14年、高達2840億的量產預算；就算行政部門承諾會等海上測試通過後才動支，也無法改變量產預算編列內容精確度不足的事實。揭仲強調，潛艦原型艦的測試過程原本就比水面艦複雜，加上國造潛艦是幾近全新的設計，雖然造艦團隊已克服不少艱鉅障礙；但在缺乏潛艦製造大國完整技術輸出與技術指導的情況下，風險原本就比直接採購已成熟的構型高。因此在海上測試階段，許多潛藏問題可能會陸續浮現，屆時造艦團隊也需要時間找出解決方案；若不幸涉及到裝備變更，則所需的修改、施工與再測試等，也需要相當時間。因此，賴清德政府想在原型艦水下測試完成前，就先編列後續國造潛艦的量產預算，勢必導致預算內容嚴重失真。揭仲認為，在原型艦海上測試根本還沒開始的情況下，就算量產預算通過，114年能夠實際執行的可能性也極低，若國防部明年真的需要若干經費進行量產的規劃與準備，還是有合法、合理的程序可依循；就是在不跟量產計畫綁定的情況下，先編列「國造潛艦量產籌備」預算，或直接在「武器選擇先期作業費」內編列所需經費；若明年5、6月原型艦海上測試進行到一定程度，主要風險已在可控範圍內，再編列正式的量產預算並從後年開始執行，不該在今年就把金額龐大、風險未明、精確度也嚴重不足的量產預算，希望行政部門能再三思。