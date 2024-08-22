賈永婕將任台北101董事長！喊話「合作玄彬」　被問年薪她鬆口了

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▲賈永婕坦言自己會利用先前在演藝圈建立起的人脈邀情玄彬來台合作。（圖／IG hyunbin_actor）

▲賈永婕（左）表示就算接任101董事長，婚紗事業也會繼續，與愛夫王兆杰（右）也一樣會持續運動。（圖／臉書 賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

以熱心公益出名的50歲台灣女藝人賈永婕，今（22）日傳出將接任台北101的董事長，而她本人也證實此事，表示：「人生下半場預備，迎接新挑戰。」而人美心善的賈永婕，過去不僅因為台灣的醫療院所募資近億，而被封為「防疫女神」，如今又再度多了新頭銜，並預計9月3日上任，她也笑稱：「其實我連辦公室在哪一間都還不知道，但未來目標就是讓世界『看見台灣』，也盼望能先找玄彬來101出席活動。」嗨翻全網，並針對年薪問題給出答覆：「年薪我沒問呢，那個也不會是重點。」賈永婕預計9月3日上任董事長一職，她向媒體透露，自己私心坦言想找韓國影劇男神玄彬來台：「想要找玄彬來台灣出席活動，他的《愛的迫降》那麼受歡迎，雖然他現在離我們而去，當了爸爸跟人夫，但還是很想請他來。」並表示會利用自己在演藝圈的人脈努力達成。另外，賈永婕被問到先前曾斥資300萬開設的婚紗店「CH WEDDING」是否會繼續營業？她強調一切都會正常：「婚紗事業還是會繼續呀，那是一個結合美與愛得很好的工作，我可能就不能時常去店裡，但有其他股東幫忙，應該還是可以正常運作。」而熱愛運動的賈永婕，過去與愛夫王兆杰時常投入鐵人三項，臉書粉絲專頁名稱還是「賈永婕的跑跳人生」，對於自己未來是否會因為工作繁重而放棄運動，她特別澄清：「運動一定要的，已經植入在我生活當中，不可能不運動，唯一確定是，我一定會參加101登高大賽。」沒想到還沒上任就已與公司融為一體。至於賈永婕是否有事先與家人討論接任一事，她笑稱：「公婆沒有意見，小孩們也沒有意見，我只有跟老公商量，徵求他的同意，他一開始有些擔心，覺得我平時比較熱情，沒有在商場搏鬥的經驗，但這也是我的優勢，所以他全力支持我往前衝。」而對於最多網友敲碗想知道的年薪問題，她則坦然表態：「我的任期聽說一任是3年，是財政部找上我，但年薪我沒問呢，那個也不會是重點。」暱 稱：三鐵辣媽、防疫女神生 日：1974年7月21日（50歲）學 歷：英國科芬特里大學傳播學系配 偶：王兆杰（2002年結婚）兒 女：二女一子出道日：2000年出道作：吉祥如意年年來（電視劇）知名事蹟：2022年5月成立慈善協會、投入公益、捐醫療器材，獲封「防疫女神」2023年2月傳出被賴清德找來當副總統2023年3月看BLACKPINK高雄演唱會，站搖滾區第一排擋住後方視線2024年8月接任台北101董事長