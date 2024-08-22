賈永婕將任台北101董事長！喊話「合作玄彬」　被問年薪她鬆口了

以熱心公益出名的50歲台灣女藝人賈永婕，今（22）日傳出將接任台北101的董事長，而她本人也證實此事，表示：「人生下半場預備，迎接新挑戰。」而人美心善的賈永婕，過去不僅因為台灣的醫療院所募資近億，而被封為「防疫女神」，如今又再度多了新頭銜，並預計9月3日上任，她也笑稱：「其實我連辦公室在哪一間都還不知道，但未來目標就是讓世界『看見台灣』，也盼望能先找玄彬來101出席活動。」嗨翻全網，並針對年薪問題給出答覆：「年薪我沒問呢，那個也不會是重點。」
賈永婕喊話想合作玄彬 預計9月任職日曝光
賈永婕預計9月3日上任董事長一職，她向媒體透露，自己私心坦言想找韓國影劇男神玄彬來台：「想要找玄彬來台灣出席活動，他的《愛的迫降》那麼受歡迎，雖然他現在離我們而去，當了爸爸跟人夫，但還是很想請他來。」並表示會利用自己在演藝圈的人脈努力達成。
婚紗事業不會停 賈永婕喊會繼續運動
另外，賈永婕被問到先前曾斥資300萬開設的婚紗店「CH WEDDING」是否會繼續營業？她強調一切都會正常：「婚紗事業還是會繼續呀，那是一個結合美與愛得很好的工作，我可能就不能時常去店裡，但有其他股東幫忙，應該還是可以正常運作。」
而熱愛運動的賈永婕，過去與愛夫王兆杰時常投入鐵人三項，臉書粉絲專頁名稱還是「賈永婕的跑跳人生」，對於自己未來是否會因為工作繁重而放棄運動，她特別澄清：「運動一定要的，已經植入在我生活當中，不可能不運動，唯一確定是，我一定會參加101登高大賽。」沒想到還沒上任就已與公司融為一體。
笑稱家人都沒意見 針對年薪問題她鬆口了
至於賈永婕是否有事先與家人討論接任一事，她笑稱：「公婆沒有意見，小孩們也沒有意見，我只有跟老公商量，徵求他的同意，他一開始有些擔心，覺得我平時比較熱情，沒有在商場搏鬥的經驗，但這也是我的優勢，所以他全力支持我往前衝。」而對於最多網友敲碗想知道的年薪問題，她則坦然表態：「我的任期聽說一任是3年，是財政部找上我，但年薪我沒問呢，那個也不會是重點。」
賈永婕小檔案
暱 稱：三鐵辣媽、防疫女神
生 日：1974年7月21日（50歲）
學 歷：英國科芬特里大學傳播學系
配 偶：王兆杰（2002年結婚）
兒 女：二女一子
出道日：2000年
出道作：吉祥如意年年來（電視劇）
知名事蹟：
2022年5月成立慈善協會、投入公益、捐醫療器材，獲封「防疫女神」
2023年2月傳出被賴清德找來當副總統
2023年3月看BLACKPINK高雄演唱會，站搖滾區第一排擋住後方視線
2024年8月接任台北101董事長
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賈永婕預計9月3日上任董事長一職，她向媒體透露，自己私心坦言想找韓國影劇男神玄彬來台：「想要找玄彬來台灣出席活動，他的《愛的迫降》那麼受歡迎，雖然他現在離我們而去，當了爸爸跟人夫，但還是很想請他來。」並表示會利用自己在演藝圈的人脈努力達成。
婚紗事業不會停 賈永婕喊會繼續運動
另外，賈永婕被問到先前曾斥資300萬開設的婚紗店「CH WEDDING」是否會繼續營業？她強調一切都會正常：「婚紗事業還是會繼續呀，那是一個結合美與愛得很好的工作，我可能就不能時常去店裡，但有其他股東幫忙，應該還是可以正常運作。」
而熱愛運動的賈永婕，過去與愛夫王兆杰時常投入鐵人三項，臉書粉絲專頁名稱還是「賈永婕的跑跳人生」，對於自己未來是否會因為工作繁重而放棄運動，她特別澄清：「運動一定要的，已經植入在我生活當中，不可能不運動，唯一確定是，我一定會參加101登高大賽。」沒想到還沒上任就已與公司融為一體。
笑稱家人都沒意見 針對年薪問題她鬆口了
至於賈永婕是否有事先與家人討論接任一事，她笑稱：「公婆沒有意見，小孩們也沒有意見，我只有跟老公商量，徵求他的同意，他一開始有些擔心，覺得我平時比較熱情，沒有在商場搏鬥的經驗，但這也是我的優勢，所以他全力支持我往前衝。」而對於最多網友敲碗想知道的年薪問題，她則坦然表態：「我的任期聽說一任是3年，是財政部找上我，但年薪我沒問呢，那個也不會是重點。」
賈永婕小檔案
暱 稱：三鐵辣媽、防疫女神
生 日：1974年7月21日（50歲）
學 歷：英國科芬特里大學傳播學系
配 偶：王兆杰（2002年結婚）
兒 女：二女一子
出道日：2000年
出道作：吉祥如意年年來（電視劇）
知名事蹟：
2022年5月成立慈善協會、投入公益、捐醫療器材，獲封「防疫女神」
2023年2月傳出被賴清德找來當副總統
2023年3月看BLACKPINK高雄演唱會，站搖滾區第一排擋住後方視線
2024年8月接任台北101董事長