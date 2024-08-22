江少慶睽違426天再先發！5局好投無緣勝投　台鋼雄鷹2：1富邦悍將

我是廣告 請繼續往下閱讀

江少慶睽違426天重返一軍舞台！富邦悍將2021年的選秀狀元江少慶，自去年賽季受到手肘傷勢影響，就沒有在一軍出賽，今（22）日終於在相隔426天後，再次踏上中職一軍的投手丘。最終，台鋼就以2：1擊敗富邦，中止近期的5連敗。江少慶本季首場先發，除了在5局上被王柏融敲出二壘安打外，前4局都沒有讓台鋼站上得點圈。富邦打線在4局下連連敲安上壘，可惜戴培峰敲出一遊間的滾地球，形成雙殺打，無緣為江少慶打下分數。富邦換上歐書誠後，雖然投出1次四壞球保送，但抓下當局最後出局數，成功止損。不過在該局丟掉2分後，江少慶的本季首次登板，確定無緣拿下勝投。7局下兩出局後，富邦攻佔滿壘，台鋼換上伍祐城登板，而富邦也換上蔣智賢代打，結果最後敲出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，沒能攻下分數。曾峻岳坐滿球監後，在9局上登板後援，投出三上三下，而台鋼的黃群則在昨（21）日挨了再見全壘打後，再度在9局後援登板，為台鋼守下1分差，順利收下勝利。