江少慶睽違426天再先發！5局好投無緣勝投　台鋼雄鷹2：1富邦悍將

江少慶睽違426天重返一軍舞台！富邦悍將2021年的選秀狀元江少慶，自去年賽季受到手肘傷勢影響，就沒有在一軍出賽，今（22）日終於在相隔426天後，再次踏上中職一軍的投手丘。本場先發面對台鋼雄鷹，江少慶主投5局沒有失分，且送出4次三振，可惜江國豪接替登板後失分，江少慶本季的先發初登板確定無緣勝投。最終，台鋼就以2：1擊敗富邦，中止近期的5連敗。
5局好投退場 復原狀況良好
江少慶本季首場先發，除了在5局上被王柏融敲出二壘安打外，前4局都沒有讓台鋼站上得點圈。先發總共主投5局被敲出3支安打，沒有失分，送出4次三振，用了68球後退場，最快球速來到152公里。
富邦打線在4局下連連敲安上壘，可惜戴培峰敲出一遊間的滾地球，形成雙殺打，無緣為江少慶打下分數。6局上富邦派出江國豪接替登板，但連連被林家鋐、吳念庭敲出內野安打，陳文杰補上適時一擊，送回本場比賽的第1分，接著王柏融也打出中外野安打，台鋼搶下2：0領先。
富邦換上歐書誠後，雖然投出1次四壞球保送，但抓下當局最後出局數，成功止損。不過在該局丟掉2分後，江少慶的本季首次登板，確定無緣拿下勝投。
富邦錯失滿壘大局 1分差落敗
7局下兩出局後，富邦攻佔滿壘，台鋼換上伍祐城登板，而富邦也換上蔣智賢代打，結果最後敲出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，沒能攻下分數。不過在8局下，富邦再發起攻勢，董子恩敲出左外野落地安打，張育成滑回本壘拿下第1分，將比分追成1：2落後。
曾峻岳坐滿球監後，在9局上登板後援，投出三上三下，而台鋼的黃群則在昨（21）日挨了再見全壘打後，再度在9局後援登板，為台鋼守下1分差，順利收下勝利。
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江少慶本季首場先發，除了在5局上被王柏融敲出二壘安打外，前4局都沒有讓台鋼站上得點圈。先發總共主投5局被敲出3支安打，沒有失分，送出4次三振，用了68球後退場，最快球速來到152公里。
富邦打線在4局下連連敲安上壘，可惜戴培峰敲出一遊間的滾地球，形成雙殺打，無緣為江少慶打下分數。6局上富邦派出江國豪接替登板，但連連被林家鋐、吳念庭敲出內野安打，陳文杰補上適時一擊，送回本場比賽的第1分，接著王柏融也打出中外野安打，台鋼搶下2：0領先。
富邦換上歐書誠後，雖然投出1次四壞球保送，但抓下當局最後出局數，成功止損。不過在該局丟掉2分後，江少慶的本季首次登板，確定無緣拿下勝投。
富邦錯失滿壘大局 1分差落敗
7局下兩出局後，富邦攻佔滿壘，台鋼換上伍祐城登板，而富邦也換上蔣智賢代打，結果最後敲出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，沒能攻下分數。不過在8局下，富邦再發起攻勢，董子恩敲出左外野落地安打，張育成滑回本壘拿下第1分，將比分追成1：2落後。
曾峻岳坐滿球監後，在9局上登板後援，投出三上三下，而台鋼的黃群則在昨（21）日挨了再見全壘打後，再度在9局後援登板，為台鋼守下1分差，順利收下勝利。