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北市知名「雞二拉麵」確定停業了！店主親曝苦衷　將轉換經營方式

記者潘毅／綜合報導

▲位於台北市大安區的知名拉麵店「雞二拉麵」，昨（22）日宣布即將停業。（圖／翻攝GoogleMaps）
▲位於台北市大安區的知名拉麵店「雞二拉麵」，昨（22）日宣布即將停業。（圖／翻攝GoogleMaps）
又有好味道將暫時消失！位於台北市大安區的知名拉麵店「雞二拉麵」，昨（22）日宣布確定停業，店主也坦言，主要與人力不足有關。未來也將改變經營形式，「真的非常感謝所有朋友們長期的支持，讓我們一起邁進下一步新的拉麵旅程，暫別！珍重！」

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從8月16日起，雞二拉麵就一直沒有營業，當時店主也坦言，自己身體微恙，店內人力也不足，因此選擇暫時停業。而今（22）日店主正式發出停業公告，「最大主因是人力不足」

實際查詢雞二拉麵的評價，發現在累積多達4159則Google評論中，仍維持高達4.3顆星的極高評價，多數饕客都對店內的二郎系風格讚不絕口，分量絕對能吃到飽，每天到用餐時刻，都排著長長人龍，等待時間大約都在半小時以上，相當熱門。

▲「雞二拉麵」是台北最具知名度的二郎系拉麵，每到用餐時間總是排著長長人龍。（圖／翻攝Google評論）
▲「雞二拉麵」是台北最具知名度的二郎系拉麵，每到用餐時間總是排著長長人龍。（圖／翻攝Google評論）
「雞二拉麵」店主李國華於21日晚間在臉書粉專上，正式發出停業公告，結束長達9年的經營時光，店主坦言：「雞二拉麵原本設定是雞白湯的二郎風格，主打好吃/便宜/又大碗，能夠流傳於大街小巷，但是因為份量是2倍份量，在烹調上也是雙倍的體力精神，在目前餐飲人力明顯不足情況下，只能轉換方式來經營，就讓雞二拉麵劃上句點」。

但店主李國華仍透露，自己對於拉麵興致不減，店面結束營業後，也能「沒有包袱的去創造我心裡想要展現的拉麵，接下來會研製新的拉麵品項」，未來有機會也將擇日復出，「原本個性也閒不下來，整個時間不會延遲太久，待全部整頓完畢再公佈開幕時間」。

▲「雞二拉麵」為二郎系拉麵，主打好吃/便宜/又大碗。（圖／翻攝Google評論）
▲「雞二拉麵」為二郎系拉麵，主打好吃/便宜/又大碗。（圖／翻攝Google評論）
不少饕客看完店主的深情告白後，也紛紛獻上祝福「老闆，期待你的新品牌！期望很快再嚐到美味」、「期待老闆重出江湖在製作出好吃的拉麵」、「永遠等您」、「支持到底，重新出發當天，排除無難挺一波」。

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