夏黃廉盈遭前夫爆料偷錢　揭名媛完美形象全是假：家人都看不下去

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏天倫在Threads上爆料前妻惡行。（圖／翻攝自Threads hsia_alan）

▲雖然夏黃廉盈（黃廉盈）在社群上的名稱還冠有夫姓，但在節目上的名牌已經改為「黃廉盈」。（圖／翻攝自IG lienhsia）

「名媛版大S」夏黃廉盈和夏天倫2021結束12年婚姻，當時兩人和平分手，表示未來仍是朋友，但夏天倫今（22）日卻突然在Threads上爆料，以「什麼樣子的女人」作為開頭，內文指稱對方偷紅包錢，還消費家人。夏天倫今在社群平台上發文，以「什麼樣子的女人」作為開頭，提及對方趁家人出國，偷拿走紅包裡面的錢，更在剛離婚時消失2～3個月，又突然說要和家人見面，期間只是不斷地換衣服拍照，後來才發現是為了要慢慢發IG Story，營造好形象。夏天倫又說，「前夫、自己的家人、看得懂的網友，在這女人自己身邊做事的人都看不下去很久了，有出品或書的時候、才會突然很積極刷媽媽形象好賣東西，這壞習慣到現在都還不改。」雖然全文並未指名道姓，但有網友在留言處問夏天倫，婚姻10多年會走到這一步的原因，夏天倫也回應，「這後續會慢慢分享。」也有人問為何女方還要繼續使用夏家姓氏，夏天倫則說對方找了很多理由，包括申請改名失敗、有藍勾勾不能改等等，為此他還拜託meta高層，但對方說沒看到女生申請的紀錄。