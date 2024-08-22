健康台灣會議逾4小時！賴清德拚延長國人餘命「79歲提升82歲」

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總統賴清德於就任滿月宣布成立「健康台灣委員會」，並於今（22）日召開首場會議，致詞時表示打造「健康台灣」，目的是要提升國人平均餘命，同時降低不健康年數，「健康台灣」不是口號而是紮紮實實的行動，並聚焦願景規劃及健保永續。會後府方轉述說明，賴清德提及，「健康台灣」目標是在未來8年內，國人平均餘命從79歲提升至82歲，不健康年數占平均餘命的比率，可以從10％降至8％，同時，兒童死亡率從千分之5.3，降低到千分之4以下。賴清德今日親自主持「健康台灣委員會」首場會議，感謝衛福部長邱泰源、健保署長石崇良，分別就「健康台灣願景規劃」，以及「健保永續改革及優化」兩大議題，提出完整的報告，也感謝副召集人等人提出許多寶貴的意見。賴清德說，衛福部的「健康台灣願景規劃」，融合了「國家希望工程」、「健康台灣論壇」十大建言及十大策略的各項重點，提出「促進全人全齡健康照顧」、「強化醫療照護一體化」、以及「優化環境與創新發展」三大目標，列出11項工作重點。賴清德說，當中包含前端健康促進、慢性病預防、提高篩檢，到後期醫療與長照銜接、安寧照護；從全面優化兒童健康，到顧及全民心理健康，也關注原住民健康。同時，透過健保永續經營，以及健康台灣深耕計畫為基石，來改善醫事人員從業環境，導入智慧醫療，促進創新發展，優化整體醫療環境。賴清德表示，「健康台灣」的目標，是在未來8年內，國人平均餘命，可以從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命的比率，可以從10％降至8％，同時，兒童死亡率從千分之5.3，降低到千分之4以下。請衛福部依本報告案的規劃，和相關部會通力合作，落實推動各項工作，達到「健康台灣」的目標。另全民健保方面，是國家重要社會保險制度，健保財務應該視為健康投資，請衛福部持續朝健保財源多元管道研議，如果涉及民眾權益，必須廣納意見多加溝通，務求健保穩健經營。就如報告所提，健保總額預算適度成長，是反映人口結構與物價趨勢，穩定合理點值，也是各界共同的期盼，但需要通盤考量，審慎以對。賴清德說明，政府會持續挹注並完備相關配套措施，才能確保健保資源合理配置，醫護人員獲得合理薪資待遇，保障民眾就醫品質。在藥品改革方面，要感謝藥師公會全聯會，積極提出許多建議，也把許多寶貴意見，納入了未來要推動的政策當中。政府會繼續努力，讓未來台灣的藥品供應，無論是品質或是供應鏈韌性，都能不斷提升。賴清德指出，明年台灣將邁入「超高齡社會」，也請衛福部整合預防保健、醫療和長照資源，結合實證醫學，並且善用智慧科技，來打造的全人、全家、全社區的整合照護，同步增加國人健康餘命及平均餘命，穩健地打造「健康台灣」。