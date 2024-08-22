白色力量曾酸爆國民黨　他批柯文哲：變成自己10年前最討厭的樣子

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲遭質疑政治獻金帳目不清，妻子陳佩琪又被爆料去看1.2億的豪宅，並證實是為兒子結婚做準備。資深媒體人黃暐瀚說，柯文哲曾罵台北市前市長郝龍斌「什麼都不知道，可以去死」，結果現在遇到問題都推不知道，10年前酸競選對手連勝文「靠爸住帝寶」，結果自己幫兒子看1.2億房子，現在柯文哲最大的問題，就是已經變成10年前自己最討厭的樣子。黃暐瀚在節目《關鍵時刻》表示，柯文哲政治獻金帳目出問題，監察院很早就退件，柯文哲怎麼有辦法用不知道帶過？以前是怎麼批評郝龍斌的？柯文哲10年前競選台北市長，像支持者說，選舉帳務關掉，錢夠就好了」、「要公開透明，要跟財團切割」、「不要拿著刀叉吃人肉」，結果現在卻跟財團越來越靠近。至於柯文哲幫兒子買房，黃暐瀚也說，柯文哲的兒子早就有房子了，之前才跟大家說，他給了兒子3千萬的房子了，那現在為什麼還要去看1.2億的房子？黃暐瀚總結，10年前柯文哲首次競選台北市長時，這些事、這些話，都不是柯文哲會說的，但柯文哲現在已經變成10年前最討厭的樣子，這就是柯文哲現在最大的問題。