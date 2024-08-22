《正港分局》開播！許光漢員警編號藏彩蛋　驚喜曝台人最愛諧音哽

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▲ 《正港分局》的統一編號大玩諧音哽。（圖／Netflix 提供）

票房超高的經典國片《關於我和鬼變成家人的那件事》（簡稱：鬼家人），近期因為網友頻頻敲碗而衍生出Netflix影集《正港分局》，由許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐等人主演，而今（22）日正式上線6集，劇中出現了不少台灣人最愛的「諧音哽」，甚至就連統編都藏有彩蛋，讓粉絲笑翻。在影集《正港分局》中，許光漢延續《鬼家人》的直男角色，繼續飾演的刑警吳明翰，但卻有眼尖網友發現許光漢的員警編號是「59487」，根本大玩諧音哏「我就是白癡」，粉絲也笑稱這非常符合他在劇中的角色個性。但事實上，許光漢早在先前受訪時談及過此事，坦言自己為了「吳明翰」這個角色做足功課，直呼：「有了《關於我和鬼變成家人的那件事》經驗後，可以延伸的東西就更多，也變得更白爛。」沒想到呼應了59487這組編號。而大玩諧音梗的還有《正港分局》的統一編號，竟然是「87879487」，讓網友又氣又笑，因為這組編號的諧音正是「白癡白癡就是白癡」，與整個分局小隊的特色雷同，讓細節控粉絲又愛又恨。另外，《正港分局》的劇組日前找來超紅網路節目《木曜4超玩》來客串，幾乎整個主持群都有入戲，讓粉絲超級驚喜，其中，《木曜4超玩》的前任超紅製作人陳百祥，竟也悄悄出現在了劇集裡面，飾演首集就領便當的大樓保全，雖然本尊並沒有出現，不過名字卻被改成「程百祥」，讓網友笑翻。