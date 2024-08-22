國科會攜多部會挹逾360億元　建構「智慧大南方」力拚AI產業化

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為了落實總統賴清德提出「打造台灣成為人工智慧（AI）之島」的施政方針，國家科學及技術委員會今（22）日召開記者會，說明2025年至2029年將以跨部會投入超過360億元，共同規劃「擴算力」、「鏈場域」、「引人才」、「展應用」等4大策略布局，結合沙崙科學城周遭與從嘉義、台南、高雄、屏東的半導體S廊帶，促成「AI產業化、產業AI化」協助百工百業數位轉型，建構智慧科技大南方產業生態系。針對「擴算力」，國科會表示，隨著AI的發展與應用，各國算力近年皆大幅提升，台灣目前公部門算力約為19PF，公私部門總算力約為54PF，預估技術發展趨勢與國內需求，規劃藉由《智慧科技大南方產業生態系推動方案》、《晶片驅動台灣產業創新方案》，2028年提升公部門算力直至480PF，也是現在的25倍。至於「鏈場域」，國科會指出，將以沙崙科學城既有的資安暨智慧科技研發大樓、綠能科技示範場域、中央研究院南分院作為AI產業發展核心，鏈結周邊半導體S廊帶，包括南科管理局負責的嘉義、高雄橋頭、屏東等園區的智慧複合樓群，形成大南方AI產業發展基地，促成產業系統整合，打造均衡發展具有韌性的台灣。國科會談及「引人才」，則將介接、槓桿南部地區15所技職校院的5400名專業教師跨域發展，增強16萬學生的競爭力與就業動能，透過沙崙資安基地、晶片暨系統整合服務平台、化合物半導體科技人才訓練基地等進行人才培訓，將使AI相關產業人才匯流沙崙科學城，成為科技人才重鎮，滿足南部產業數位轉型人才的需求。國科會提到「展應用」，是要透過專業制度與專才培訓、提供國家級算力與資料庫、綠能科技與智慧電網導入應用等匯集人才流、資訊流與能源流，也在南部地區發展重點產業，包含資通訊與資安、金屬加工、車用零組件、淨零綠能、智慧農業、智慧餐飲、健康醫療等將南部地區打造成為全產業的AI科技前進基地。國科會也在落實執行方面指出，會先在沙崙科學城打造「人工智慧產業專區」，將建置國家級AI超級電腦以提升優質可靠之高效能算力，加速AI產業發展，而在整合營運則有「資安暨智慧科技研發大樓」是以資安作為基底發展智慧健康、智慧交通及智慧生活3大主軸，作為AI產業發展之後盾，也會導入化合物半導體，應用在AI運算資料中心的節能、太陽能與氫能等再生能源電力轉換，以及儲能與電動運具馬達驅動與充放電等領域，落實關鍵技術自主，同時提供綠氨轉氫、燃料電池、微電網與其他淨零技術的技術，發展智慧電網，透過串聯產學研資源鏈結，加速綠能技術商業化的發展。主委吳誠文表示，賴清德曾說「打造台灣成為人工智慧（AI）之島」的國政願景，因此國科會希望透過學界、科技產業的力量，加上經濟部、數發部、教育部等跨部會的整合工作，2025年至2029年投入超過360億元在《智慧科技大南方產業生態系推動方案》，屆時沙崙科學城建置的「晶片暨系統整合服務平台」彙整IC業、硬體業等百工百業的AI算力，成為可供利用的雲端應用服務系統，創造一種全新的產業供應鏈，之後也會開放民間企業投資，估計5年後可創造「10倍效益」，就是產值成長10倍。