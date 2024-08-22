李灝宇「巴士坐太久」整季報銷！恐無緣12強棒球賽　經紀公司回應

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力底特律老虎2A的旅美好手李灝宇，成為繼2016年的胡智為後，相隔8年再有台灣球員入選「未來之星明星賽」。（圖／翻攝自Erie SeaWolves 社群平台X）

李灝宇整季報銷？效力美國職棒大聯盟老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇本季表現再進化，然而近日傳出壞消息，李灝宇因背部傷勢，已經打完本季最後一場比賽，剩餘賽季報銷。21歲的李灝宇，為老虎農場新秀排名第八位，本季在2A出賽87場，繳出12轟、56分打點、16次盜壘，打擊率為2成98，OPS（攻擊指數）為0.851。李灝宇最後一次出賽為8月16日，他只打一打席就退場，應該就是報導中說的背傷加劇導致，不過進一步消息，還要等球團公開說明。