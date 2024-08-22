李灝宇「巴士坐太久」整季報銷！恐無緣12強棒球賽　經紀公司回應

李灝宇整季報銷？效力美國職棒大聯盟老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇本季表現再進化，然而近日傳出壞消息，李灝宇因背部傷勢，已經打完本季最後一場比賽，剩餘賽季報銷。根據美國媒體《底特律新聞報》報導，李灝宇日前在前往波特蘭比賽的路途，坐了13小時的巴士而造成背部問題，導致他的賽季提前結束，不過仍預計將在2025年的春訓前完全康復。也就是說，李灝宇要打12強賽可能有難度，但明年球季可以正常出賽，對此李灝宇經紀公司表示：「目前還在了解狀況。」
李灝宇受傷 等經紀公司說明
21歲的李灝宇，為老虎農場新秀排名第八位，本季在2A出賽87場，繳出12轟、56分打點、16次盜壘，打擊率為2成98，OPS（攻擊指數）為0.851。
李灝宇本季優異表現，還讓他生涯首度入選未來之星明星賽，相當有機會入選12強賽。然而如今卻因背部問題被迫提前結束賽季。李灝宇經紀公司表示：「目前還在了解狀況，等有進一步消息會再跟大家說明。」
李灝宇最後一次出賽為8月16日，他只打一打席就退場，應該就是報導中說的背傷加劇導致，不過進一步消息，還要等球團公開說明。
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21歲的李灝宇，為老虎農場新秀排名第八位，本季在2A出賽87場，繳出12轟、56分打點、16次盜壘，打擊率為2成98，OPS（攻擊指數）為0.851。
李灝宇本季優異表現，還讓他生涯首度入選未來之星明星賽，相當有機會入選12強賽。然而如今卻因背部問題被迫提前結束賽季。李灝宇經紀公司表示：「目前還在了解狀況，等有進一步消息會再跟大家說明。」
李灝宇最後一次出賽為8月16日，他只打一打席就退場，應該就是報導中說的背傷加劇導致，不過進一步消息，還要等球團公開說明。