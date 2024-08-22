北部限電令、北市電力瓶頸打亂輝達研發中心布局？經濟部釋疑

我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年6月旋風來台，為台灣科技產業帶來許多好消息，本次「Intelligent Asia 2024」（台北國際自動化工業大展）也謠傳他可能再度訪台，引發市場高度期待，但最終「只聞樓梯響，不見仁勳來」。但即便沒現身，黃仁勳及輝達動態及投資計劃仍牽動台灣產業發展。他6月時宣布有意加碼投資台灣，選在台北設置研發中心；外界推測，研發中心可能地點是鄰近NVIDIA台灣分公司的內湖，或是位於南港區的潤泰玉成辦公大樓。但問題來了，台北市東部的南港、內湖因缺乏超高壓變電所，一直都屬於「電網瓶頸線路」。再加上，行政院15日表示，北北基桃因電力開發相對困難，供需差距約200億度；台電也同步宣布，桃園以北地區不再核准供應5MW以上資料中心。▲行政院15日表示，北北基桃因電力開發相對困難，供需差距約200億度。（取自經濟部臉書）輸電瓶頸、北部限電令等限制下，外界均認為是政府在電力準備不足將打亂NVIDIA在台北市的布局。面對各界質疑，知情官員先釋疑，桃園以北等都會區寸土寸金，本身就很難設置像是彰化縣Google台灣資料中心那種規模的研發及計算中心。相較於耗電大、面積大的運算中心，比較有可能是選擇總部附近設置小規模、負責邊緣運算的數據中心，如此小規模研發中心用電量不會超過5MW，自然不會受到限電令影響。至於北部東區輸電瓶頸，經濟部坦言南港軟體園區，以及南港三井LaLaport等重大開發案確實有輸電瓶頸。但經濟部與台北市長蔣萬安近期接觸，表達對於松湖、玉成變電所的需求皆獲得正面回饋，認為將來可有效解決北市東區的電力瓶頸。而回到全台整體用電情況，經濟部面對NVIDIA、AMD等科技大廠來台加碼投資，AI轉型所帶來延伸出的電力需求，早在7月發布的「2023年全國電力資源供需報告」便預估至2030年用電將成長12%到13%，未來每年平均用電量成長率上修至3%，這些電力將由新增民營燃氣電廠（IPP）供應。經濟部說明，能源署對未來用電量及電廠規劃採「寬估」策略，如此才能以備不時之需，不受限於可能大幅成長的電力需求，其次是考量到電廠規劃未必都事事順利，「正因為可能沒有辦法全部都成功，更應該把所有可能性擺上去」，這些動作就是經濟部、台電為台灣AI浪潮的提前準備。但即便政府做好準備，確保電力及電網，經濟部直言，「NVIDIA要來台北沒有問題，但若一百家NVIDIA要來，北部就需要更多的自有電源」，強調當核二廠除役，北東電網只剩下基隆協和電廠及花蓮和平電廠。如果協和電廠停役且改建持續卡關，和平燃煤電廠未來又面臨環保壓力時，北東電網就只能仰賴其他地區輸電，增添更多輸電風險，強調協和電廠必須改建，才能確保北部地區供電穩定性，進而帶來更多國際大廠投資機會。