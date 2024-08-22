烏克蘭獨立日倒數！美中使館皆警告：俄羅斯恐加劇攻勢

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烏克蘭獨立日將於本週六（24）到來，這是烏克蘭紀念脫離蘇聯獨立的第33週年，也是烏克蘭在受到俄羅斯入侵後愈發重要的愛國節日。在烏克蘭跨境入侵俄羅斯庫斯克（Kursk）地區之際，美國駐基輔大使館也發表聲明警告，未來數日烏克蘭面臨俄羅斯飛彈和無人機攻擊的風險更高了。根據美國大使館發表在駐基輔使館網站上的聲明，該使館預估隨著烏克蘭獨立日倒數，接下來數日或甚至整個週末，被認為來自俄羅斯的無人機或飛彈攻擊的風險將會增加。中國駐烏克蘭大使館也再次提醒，由於包括空襲在內的安全風險高，警告中國民眾不要前往烏克蘭，同時也敦促在烏克蘭的中國國民做好安全準備，必要時撤離。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）則在本週稍早表示，俄羅斯自2022年2月發動全面入侵以來，對烏克蘭總共發射了超過9600枚飛彈和1.4萬架無人機。在去年的烏克蘭獨立紀念日上，烏軍摧毀克里米亞半島俄軍一個強大的S-400防空系統，宣稱「重創」敵軍空防並在烏克蘭國旗再度在俄羅斯兼併的克里米亞半島上飄揚。