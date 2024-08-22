健保財務危機當前！賴清德：盼大開大闔、集思廣益討論

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總統賴清德於就任滿月宣布成立「健康台灣委員會」，並於今（22）日召開首場會議，致詞時表示打造「健康台灣」，目的是要提升國人平均餘命，同時降低不健康年數，會中也聚焦「健康台灣願景規劃」，以及「健保永續改革及優化」兩大議題，對於健保財務缺口問題迫在眉睫，賴清德也表示，希望大家能夠大開大闔、集思廣益，推動對全民健康最好的政策，會後健保署長石崇良證實，部內有《健保法》修法小組，針對健保財務改革進行研議與討論。「健康台灣委員會」今日召開首場會議，並於過程中討論「健保永續改革及優化」，賴清德表示，全民健保是國家重要社會保險制度，健保財務應該視為健康投資，請衛福部持續朝健保財源多元管道研議，如果涉及民眾權益，必須廣納意見多加溝通，務求健保穩健經營，此外健保總額預算適度成長，是反映人口結構與物價趨勢，穩定合理點值，也是各界共同的期盼，但需要通盤考量，審慎以對。對於健保改革，賴清德也期盼大家能夠大開大闔、集思廣益，推動對全民健康最好的政見。至於是否透過《健保法》修法改善，石崇良在會後也證實，部內有《健保法》修法小組，在研議各建議事項，後續都會納入討論。